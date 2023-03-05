Instagram'daki sahte iPhone reklamıyla başına gelmeyen kalmadı

Sosyal medya üzerinden yürütülen dolandırıcılık, kullanıcıları kandırmanın yeni yollarının ortaya çıkmasıyla son yıllarda yaygınlaştı. Buna son örnek ise Instagram'daki sahte iPhone reklamıyla yaşandı. Hindistan'da gerçekleşen dolandırıcılığa göre, birden fazla masum kişi ucuz iPhone alma niyetiyle dolandırıldı.

Instagram'daki iPhone reklamı 35 bin dolarına mal oldu

iPhone modellerinde yüksek indirim sunduğunu söyleyen bir Instagram sayfası, onlarca kişiyi kandırmayı başardı. Hindistan'da meydana gelen olaya göre, satıcı, uygun fiyatlı iPhone için 34 bin 266 dolarlık ödeme aldı.

Dolandırıcı, ilk olarak avans almak istediğini söyledi. Bu paranın hesaba yatırılmasından sonra iPhone'u kargoya vereceğini iddia etti. Ardından gümrük ve diğer vergiler için daha fazla ödeme talep etti. Masum müşteri ise iPhone'u almak için isteklerini yerine getirdi. Ancak satın alma işlemini yaptıktan sonra herhangi bir kargo bilgisi almadı.

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Satıcıyla iletişime geçen müşteri, gönderinin gümrükte bekletildiğine dair bir mesaj aldı ve gümrükten çekmek için ek para talep edildi. Satıcının hikayesine inanan Hintli kullanıcı, satıcının hesabına para yatırmaya devam etti.

Tüm ödemelerin yapılmasına rağmen herhangi bir iPhone siparişi olmadığı ortaya çıktı. Avans ödemesi, kargo ve gümrük gibi birçok ödemenin ise toplamda 34 bin 266 dolara mal olduğu ifade edildi. Müşteri, Instagram'a sayfayı şikayet etmiş olsa da, dolandırıcının henüz yakalanmadığı belirtildi.

Instagram, sayfayı ve sahte iPhone reklamını yayından kaldırdı. Ancak birden fazla kullanıcının aynı oltaya takıldığı bildirildi. İnternette ve özellikle sosyal medyada ödeme yapmadan önce, satıcıyı doğrulamak ve puanına bakmak oldukça önemli.

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