Instagram, erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Gelen raporlara göre bazı kullanıcılar, uygulamaya girdikleri esnada askıya alındı hatasıyla karşılaşıyor. Sosyal medya bu gibi raporlarla çalkalanırken; Instagram çöktü mü? ve bu gibi durumlarda ne yapmalıyız sorusuna cevap verdik. İşte ayrıntılar…

Instagram çöktü mü? Askıya alındı hatası nasıl çözülür?

İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların anlık durumu hakkında bilgi veren DownDetector'e göre, son bir saatte kullanıcılardan gelen şikayetler arttı. Instagram'da erişim sorunları mevcut. Şu anda tam olarak hangi işlevlerin çalışmadığı bilinmese de çoğu kullanıcı yavaşlık ve sayfa yenilememe hatasından şikayetçi. Ancak bazı kullanıcılar, uygulamayı sorunsuz kullanabiliyor.

Siz de uygulamada hata görüyorsanız sorunun sizden ya da telefonunuzdan kaynaklanmadığına emin olmak için bu adımları takip edebilirsiniz.

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Listeden Instagram'ı bulun.

Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

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