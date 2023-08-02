Instagram'a yapay zeka sohbet botu geliyor

Teknoloji şirketi Meta, Instagram için yapay zeka destekli bir sohbet botu geliştireceği iddiaları ortaya çıktı. Botun farklı kişiliklerle kullanıcı karşısına çıkabileceği ve önerilerde bulunabileceği belirtiliyor. Bu özellikle birlikte Instagram'ın etkileşimi artması ve rakip platformlara karşı avantaj sağlaması bekleniyor.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte teknoloji şirketleri de bu alana yönelmeye başladı. Bunlardan biri de Meta oldu. Microsoft ile ortak bir dil modeli geliştirdiğini açıklayan şirket şimdi rotayı Instagram ve Facebook'a çevirdi. Ortaya çıkan iddialara göre Instagram'a oldukça ilgi çeken yapay zeka özellikleri gelebilir.

Instagram 30 kişilikli yapay zeka sohbet botuna sahip olacak!

Son zamanlarda birçok önemli teknoloji şirketi yapay zekayı bünyesine entegre ediyor. Bu şirketler arasında katılan Meta, iddialara göre Instagram için önemli bir adım atacak. Ortaya çıkan son iddialar Meta'nın oldukça ilginç özelliklere sahip bir sohbet botu getireceği yönünde.

İddialara göre bu yapay zeka sohbet botları, farklı kişiliklerle kullanıcı karşısına çıkacak. Peki, bu nasıl olacak? Yapay zeka destekli sohbet botlarının eski ABD Başkanı gibi konuşabileceği veya bir sörfçü gibi tavsiye verebileceği belirtiliyor.

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Tüm bunların dışında bu özellik haziran ayının başında Alessandro Paluzzi tarafından sızdırıldı. Paluzzi'nin açıklamasında sohbet botunun 30 farklı kişiliğe sahip olacağı yer alıyor. BUnu yanı sıra kullanıcıların sorularını yanıtlayacağı ifadeleri de var. Ek olarak sohbet botunun mesaj dahi oluşturabileceğini belirtti.

Bu özellik hakkında Meta tarafından henüz bir açıklama yok. Ancak şirketin sohbet botu adımını atmasıyla birlikte kullanıcılar oldukça farklı bir tavsiye alma ve arama yapma deneyimini gerçekleştirecek.

Yeni sohbet botlarının Google, ve OpenAI gibi şirketlerle rekabet etmesi de bazı kişilere göre muhtemel. Ayrıca şirketin bu özellik sayesinde etkileşimi artırması bekleniyor. Bu da beraberinde TikTok gibi rakip platformların önüne geçmesini sağlayacak.

Peki, siz Instagram yapay zeka sohbet robotu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu botun platforma katkısı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!