Meta çatısı altında olan dünyanın en büyük sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların istekleri doğrultusunda yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, şimdi ise kullanıcılar tarafından çok istenen bir özelliği test etmeye başladı: özel mesajlar için okundu bilgisini kapatma seçeneği.

Meta çatısı altında olan dünyanın en büyük sosyal medya platformu Instagram, önemli yenilikler almaya devam ediyor. Son dönemlerde yapay zekaya yoğunlaşan şirket, şimdi ise kullanıcılar tarafından çok istenen bir özelliği test etmeye başladı. İşte ayrıntılar…

Instagram'a özel mesajlar için okundu bilgisini kapatma özelliği geliyor

Instagram, kullanıcıların istekleri doğrultusunda yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda Yorumlar kısmı için Anket Açma özelliği üzerinde çalışmaya başladığını duyuran şirket, şimdi ise okunma bilgisini gizleme seçeneği üzerinde çalışıyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'daki yayın kanalı üzerinden yaptığı açıklama ile özel mesajlar için "okundu" bilgisini gizleme özelliğinin test edildiğini duyurdu. Yeni seçeneğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz net değil.

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Halihazırda WhatsApp'ta var olan bu özellik, bir kullanıcı tarafından size gönderilen mesajı okuduğunuzda gönderen kişinin bunu bilmesini engelliyor. Bu sayede "Mesajı okudun ama neden cevap vermedin?" gibi mesajlarla karşılaşma durumu ortadan kalkıyor.

Instagram özel mesajlar için okundu bilgisi kapatma seçeneğinin önümüzdeki aylarda daha fazla kullanıcı ile test edilmesi ve ardından herkes için kullanıma sunulması bekleniyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'ın test ettiği okundu bilgisi kapatma özelliği sizce gerekli miydi? Gelince kullanacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.