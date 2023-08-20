Instagram'a Hikayeler'i kıskandıracak yeni özellik geliyor!

Instagram video notlar özelliğini test ediyor. Bu yenilik sayesinde profilinize, 24 saat görülecek notlar bırakabilirsiniz.

Instagram, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçme yollarına bir yenisini daha ekliyor. Twitter'da paylaşılan görseller, Instagram için video notlar özelliğinin yolda olduğunu gösterdi. Bu özellik sayesinde takipçilerinize veya arkadaşlarınıza 24 saat boyunca görülebilecek notlar bırakabileceksiniz.

Instagram için video notlar dönemi başlıyor

Son ekran görüntülerine göre Instagram, metin veya sesli notlara benzer şekilde, video notlarını test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, profillerine video notlar bırakarak daha fazla etkileşim alabilecek. Video notlar kullanıcının profilinin üst kısmında görünecek ve 24 saat boyunca kalıcı olacak.

Yeni özelliğin, WhatsApp'ta sunulan video notlardan biraz daha farklı olacağı düşünülüyor. Şu anda mesajlaşma uygulamasında doğrudan sohbet üzerinden not gönderebiliyorsunuz. Instagram'da ise bu seçenek herkese açık olarak profil üzerinden sunulacak.

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Video notlar özellikle fenomenler tarafından tercih edilecek gibi görünüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kendilerini ifade edebilecek veya takipçileriyle hızlı şekilde etkileşimlere girebilecek. Notların 24 saat kalıcı olması ise bu etkileşimlerin günlük olmasını sağlayacak.

Video notlar henüz geliştirme aşamasında ve resmi olarak kullanıma sunulacağı tarih belli değil. Ancak Twitter'da ortaya çıkan görsel, tasarım aşamasının tamamlandığını ve yakın zamanda erişilebilir hale geleceğini gösteriyor.

Sosyal medya platformu son yıllarda fotoğraf paylaşımının ötesine geçerek mesajlaşma, canlı yayın, uzun videolar, alışveriş ve TikTok benzeri Reels gibi birçok hizmet sunmaya başladı. Video notlar da bu yeniliğin bir parçası olacak gibi duruyor.

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