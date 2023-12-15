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Instagram'a arka plan değiştirme özelliği eklendi

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Instagram, kullanıcıların isteğine yönelik yapay zeka tabanlı özelliklerle donatılmaya devam ediyor. Son olarak arka plan değiştirme özelliği kullanıma sunuldu.

Son yıllarda teknoloji devleri, gözünü yapay zekaya çevirmiş durumda. Şirketler bu alanda gelişebilmek için kaynaklarının önemli bir kısmını ayırıyor. Bunun sonucunda ise yapay zeka destekli özellikler sunuluyor.

Meta'nın sahibi olduğu Instagram ise kullanıcılar tarafından istenen özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu, son zamanlarda kullanıcıların taleplerine yönelik yapay zeka tabanlı özelliklerle donatılmaya başlandı. Kısa süre önce bununla ilgili bir özellik daha kullanıma sunuldu. İşte yeniliğin detayları…

Instagram'a arka plan değiştirme özelliği eklendi

Instagram, bundan birkaç hafta önce Hikayeler üzerinden sticker oluşturma özelliğini duyurmuştu. Oldukça beğeni toplayan yapay zeka destekli özelliğin ardından şimdi ise arka plan değiştirme kullanıcılara sunuldu.

Meta'nın yapay zeka lideri Ahmad Al-Dahle, Threads üzerinden yaptığı duyuru ile bu yeni özelliği herkesle paylaştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, çektikleri bir fotoğrafın arka planını istedikleri gibi değiştirebilecekler.

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Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, yeni bir arka plan oluşturulması için bir argüman girebilecek. Örnek vermek gerekirse evinizde kendinizi çektiğiniz bir fotoğrafın arka planını "Beni Paris'e götür" şeklinde bir argüman vererek Eyfel Kulesi ile değiştirebileceksiniz.

Bir kullanıcı arka planı değiştirilmiş fotoğrafını hikaye olarak paylaştığında, diğer kullanıcılar bu hikayeyi gördüğünde bu özelliği kendilerinin de denemesi için bir tavsiye ile karşılaşacak.

Instagram Hikayeler için fotoğraf arka planı değiştirme özelliği şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabiliyor. Yakın zamanda diğer ülkeler için de kullanıma sunulması bekleniyor. Bunun için bir tarih paylaşılmadı fakat tahminler önümüzdeki haftaları işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram arka plan değiştirme özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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