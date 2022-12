Instagram, 2022 yılının en çok kullanılan etiketlerini duyurdu!

2022 yılının son günlerine girerken neredeyse tüm sosyal medya platformları geçen yılın özeti şeklinde içerikler üretiyor. Son olarak tüm dünyada trend olan Spotify Wrapped ile 2022 yılı boyunca dinlediğimiz müziklerin sıralamasını ve karma hallerini gördük. Bunun ardından popüler sosyal medya uygulaması Instagram, 2022 yılında en çok kullanılan etiketleri paylaştı. Peki, listede neler var? İşte detaylar…

En çok kullanılan Instagram 2022 yılı etiketleri

Instagram 2022 yılı etiketlerinde spordan tutun da dünyayı kasıp kavuran bazı olaylara kadar çeşitli etiketler mevcut. Öyle ki, paylaşılan gönderide ilk 10 etikete girmeyi başaran olayların her biri birbirinden farklı konularda.

Listede en tepede #mahsaamini etiketini görüyoruz. İran'da yaşayan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından göz altına alınıp öldürülmesinin ardından karşıt eylemler başladı. Bu eylemlere dış dünyadan destek gecikmedi ve bu süreçte #mahsaamini etiketi en çok kullanılan etiketlerden biri oldu.

Lionel Messi, tüm zamanların Instagram rekorunu kırdı!

Taylor Swift ise Midnights albümü ile rekor kırarak listeye dahil olmayı başardı. Hayranları, sanatçının bu başarısını #TaylorSwift etiketiyle kutladı.

Bir diğer etiket ise şüphesiz herkesin konuştuğu Ukrayna-Rusya savaşı. Tüm dünyanın korkarak takip ettiği bu olayda, hem Ukrayna hem de dünyadaki diğer destekçileri, "Ukrayna'nın yanında olun!" anlamına gelen #StandWithUkraine etiketiyle barış çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde finali oynanan ve Lionel Messi önderliğinde Arjantin'in galibi olduğu Katar 2022 Dünya Kupası, futbolseverler tarafından coşkuyla takip edildi. #FIFAWorldCup etiketi ise hayranların turnuvaya olan ilgisini gösterdi.

Instagram resmi hesabı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bunlar fritözlerden animelere, 2022 yılının en çok kullanılan etiketleriydi." ifadelerini kullandı.

From air fryers to anime, these were the top trending hashtags of 2022 ?? pic.twitter.com/rUc9tGLMUD — Instagram (@instagram) December 21, 2022

Listede bulunan diğer etiketler ise şu şekilde:

#NFT

#Airfryer

#StrangerThings

#SpyxFamily

#Bookstagram

#JamesWebSpaceTelescope

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok kullanılan Instagram etiketleri ilginizi çekti mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.