Instagram, 18 yaş altına kısıtlanacak mı? Instagram kimlere kısıtlanacak? Genç Hesap nedir?

Instagram, reşit olmayan kullanıcılar için 'genç hesapları' uygulamasını başlatarak içerik erişimini ve etkileşimleri sınırlıyor. Yeni önlemler, ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi, Türkiye'de ise Ocak 2024'te uygulanmaya başlayacak. Instagram, 18 yaş altına kısıtlanacak mı? Instagram kimlere kısıtlanacak?

INSTAGRAM, 18 YAŞ ALTINA KISITLANACAK MI?

Yeni hesaplar, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi.

Instagram'ın sahibi Meta'nın web sitesinde yer alan yeni hesaplar Avrupa Birliği'ninde 2024'ün sonuna doğru yürürlüğe girecek.

BBC Türkçe'ye konuşan Meta yetkilileri, "genç hesaplarının" diğer ülkelerle birlikte Türkiye'de de Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlayacağını söyledi.

Meta'nın açıklamasında yeni uygulamanın ergenler için "kimlerin onlarla irtibata geçebileceğini ve gördükleri içeriği kısıtlayan dahili korumalar" getirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek ve 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

KURALLAR NASIL UYGULANACAK?

Meta, yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamasında "ergenlere ait hesapların proaktif biçimde tespit edilmesi için yeni teknolojiler geliştirdiklerini" söyledi.

Bu teknolojiler sayesinde yetişkin doğum tarihiyle platforma kaydolan ergenlerin tespit edilip, hesaplarının kısıtlı hesaplarına dönüştürüleceği belirtildi.

Meta, dönüştürme sürecinin 2025'in ilk döneminde ABD'de başlayacağını açıkladı.

İlk etapta ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da 18 yaş altı olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları, 17 Eylül'den itibaren 60 gün içerisinde "ergen hesabına" dönüştürülecek.