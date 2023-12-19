Spider-Man ve Ratchet & Clank gibi oyunların geliştiricisi olan Insomniac Games, fidye yazılımı saldırısına uğradı ve 1,3 milyondan fazla dosya çalındı. Çalınan veriler arasında Spider-Man 2 ve yeni Wolverine oyunuyla ilgili bilgiler de bulunuyor.

Spider-Man ve Ratchet & Clank gibi oyunların geliştiricisi olan Insomniac Games, geçtiğimiz hafta büyük bir fidye yazılımı saldırısına kurban gitti. Ortaya çıkan yeni raporlar ise şirketten çalınan verilerin boyutunu ortaya koydu. Buna göre Spider-Man geliştiricisinden 1,3 milyondan fazla dosya kopyalandı.

Insomniac Games'ten 1,3 milyon dosya çalındı

Siber güvenlik kuruluşu Cyber Daily tarafından hazırlanan rapora göre, Rhysida isimli fidye yazılım grubunun saldırısı detaylandırıldı. Insomniac'ın sunucularından 1.67 terabayttan fazla veri çaldığını gösteren rapor, bu bilgilerin dark web'e sızdırıldığını ortaya koydu.

Çalınan veriler arasında kişisel çalışan bilgilerinin yanı sıra, şirket dosyalarını da içeren 1,3 milyondan fazla bilginin bulunduğu aktarıldı. Rhysida, ağ yöneticisinin kimlik bilgilerine 25 dakika içinde eriştiğini ve Insomniac'ın sunucularından dosya kopyalamayı başardığını iddia etti.

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Çalınan veriler arasında Insomniac'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü Spider-Man 2'nin de yer aldığı belirtildi. Ancak oyuncu verilerinin çalınıp çalınmadığı açıklanmadı.

Şirket için belki de en zarar verici olanı, sızdırılan dosyalar arasında henüz tanıtılmayan yeni Wolverine oyunu oldu. Oyuna ait ilk sürümlerin ve tasarım belgelerinin çalındığı açıklandı. Geliştirilmekte olan iki X-Men oyununa ait belgelerin de kopyalandığı düşünülüyor.

Grup, çalınan verilerin sızdırılmaması için 2 milyon dolar talep etmişti. Şirketten geri dönüş olmayınca bilgiler açık arttırmaya çıkarıldı. Açık artırmada istediği parayı toplayamayan Rhysida, dosyaları internette paylaşacağını söyledi.

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