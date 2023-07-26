İnsansız deniz araçlarına yerli ve milli motor

İnsansız deniz araçlarına BMC POWER'den yerli ve milli motor

BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval: "AZRA diye adlandırdığımız motorumuzu. İnsansız botlarda ve çekici botlarda kullanılmak üzere projelendirdik"

"AZRA şuanda geliştirilme aşaması tamamlanmış testleri bitmiş bir motor"

İSTANBUL - İDEF 2023 fuarına sergilenen AZRA isimli yerli ve milli motor insansız deniz araçlarında kullanılacak. Yerli ve milli motorlar hakkında bilgi veren, BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval, "AZRA diye adlandırdığımız motorumuz 600 beygir. İnsansız botlarda ve çekici botlarda kullanılmak üzere projelendirdik. İnşallah yıl sonunda insansız botlarla ve çekici botlarla buluşturacağız. AZRA şuanda geliştirilme aşaması tamamlanmış testleri bitmiş bir motor. Bunun şuan üretiminde bir riskimiz yok. Zaten bir seri üretim alt yapımız oluştu" dedi.

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda BMC POWER ürünleri yerli ve milli motorlarda sergileniyor. AZRA, UTKU,TUNA, BATU ziyaretçilerle buluştu.

Yerli ve milli motorlar hakkında bilgi veren BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval," Şuanda devam eden 4 tane motor projemiz var. Bunlardan en küçüğü 400 beygir. Tuna diye isimlendirdiğimiz motorumuz. Bu VURAN araçlarından şuanda kullanılmaya başlıyor. Seri üretime başladık. Bizim devam eden projelerimizin çoğu kara platformlarına yönelikti. Ama son 8 aydır da deniz platformlarına yönelik bu motorun uygulamalarına çalıştık. Arkada gördüğünüz AZRA diye adlandırdığımız motorumuz 600 beygir. Kara araçları tank taşıyıcı 6x6, 8x8 gibi kullandığımız motoru deniz platformlarına uygun hale getirdik. İnsansız botlarda ve çekici botlarda kullanılmak üzere projelendirdik. İnşallah yıl sonunda insansız botlarla ve çekici botlarla buluşturacağız. Yerlilik oranı motorlarımızın çoğunda yüzde 80 civarında AZRA'da da öyle hatta biraz daha yüksek olabilir. AZRA bizim şirket kurulduğunda ilk başladığımız proje testlerini yaptığımız olgunlaştırdığımız.

"Seri üretim alt yapımız oluştu"

Kaval,"Asıl iki büyük projemizde bizim Altay tankı için geliştirmeye çalıştığımız BATU ve bin beygirlik UTKU güç grubu onlar güç grubu olarak çalışıyoruz. Aslında BMC POWER motor grubu olarak biliniyor ama biz hem motor hem transmisyon geliştiriyoruz. UTKU motor güç grubumuz da FIRTINA aracı gibi veya yeni nesil zırhlı araçlar gibi kullanmak üzere çalışıyoruz. TUNA seri üretim de yaklaşık 100'e yakın üretildi. AZRA şuanda geliştirilme aşaması tamamlanmış testleri bitmiş bir motor. Bunun şuan üretiminde bir riskimiz yok. Zaten bir seri üretim alt yapımız oluştu. Onun için seri üretime hazırız" dedi.