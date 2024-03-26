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İngiltere Seçim Komisyonu, Çin Destekli Siber Saldırıya Uğradı

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İngiltere Seçim Komisyonu, Çin tarafından desteklenen siber saldırganların aracılığıyla belirli bir güruhun seçmen kayıtlarının kopyalarını ele geçirdiği bir ihlal yaşadı. Ancak seçim komisyonu, saldırının seçimlere veya bireylerin seçmen kayıt durumuna herhangi bir etkisi olmadığını belirtiyor.

Çin sözcüsü, İngiltere 'nin iddialarına sert yanıt verdi: "Yalan haber yaymayı bırakın"

BBC News'in haberine göre İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'ın, Parlamento'ya hitap ederken suçu doğrudan Pekin destekli gruplara atması bekleniyor.

Downden'ın parlamentoya yaptığı konuşmada, başbakan yardımcısının seçim komisyonuna yapılan saldırıyı Çin destekli gruplar tarafından gerçekleştirilen daha geniş bir tehdit ile ilişkilendirmesi bekleniyor.

BBC'ye göre diğer batı ülkeleri de endişelerini dile getirecek. Alman politikacılar, son zamanlarda Rus destekli gruplarla ilişkilendirilen bir dizi yüksek profilli dolandırıcılık saldırısına maruz kaldı.

Çin'in dışişleri bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Pekin'in potansiyel olarak karıştırıldığı iddialara yönelik yanıtında, hükümetin kötü niyetli siber faaliyetleri tolere etmediğini belirtti ve "Yalan haberleri yaymayı bırakın ve siber uzayda barış ve güvenliği korumak için sorumlu bir tutum benimseyin" dedi.

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Çin İttifakı üyeleri arasında yer alan birçok milletvekili, Çin'le ilişkilendirilen siber saldırılara hedef oldu ve Çin'in politikalarını ve faaliyetlerini eleştiren bir kuruluş olarak biliniyor.

İngiltere'nin 2024'ün ikinci yarısında genel seçim yapması bekleniyor ve kötü niyetli aktörlerin, yanlış bilgi kampanyaları ve siber saldırılar aracılığıyla sonucu etkilemeye veya bozmaya çalışabileceğinden endişe duyuluyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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