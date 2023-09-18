İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu, yapay zeka sistemlerinin risklerini değerlendirdi

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), yapay zeka (AI) sistemlerinin rekabetin ve tüketici haklarının korunması açısından çeşitli riskler oluşturabileceğini belirterek bir dizi piyasa düzenleyici ilke önerisinde bulundu. Yapay zeka sistemlerinde kişisel mülkiyet ve telif hakları, online güvenlik, verilerin korunması gibi pek çok alanda sorun yaşanabileceği uyarısında da bulunuldu.

Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), yapay zeka (AI) sistemlerinin rekabetin ve tüketici haklarının korunması açısından çeşitli riskler oluşturabileceği belirterek bir dizi piyasa düzenleyici ilke önerisinde bulundu.

CMA'dan yapılan açıklamada, yeni nesil yapay zeka sistemlerinin halka ve işletmelere fayda sağlayabileceği, ancak bu sistemi üreten yerleşik oyuncuların hakimiyetinin ve tüketici koruma yasasına ilişin hatalı eylemlerin bir dizi potansiyel tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ilerleyen dönemde yapay zeka sistemlerinde kişisel mülkiyet ve telif hakları, online güvenlik, verilerin korunması gibi pek çok alanda sorunun yaşanabileceği uyarısında da bulunuldu.

İngiliz denetim kurumunun açıklamasında, yapay zeka sistemlerini geliştirenlerin tabi olması önerilen ilkeler arasında, hesap verilebilirlik, erişim özgürlüğü, iş modellerinde çeşitlilik, işletmeler için yeterli seçeneğin sunulması, ihtiyaca göre esnek kullanımın yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapay zeka sistemleri geliştirenlerin rekabet ilkelerine uygun adil bir şekilde faaliyette bulunması ve kullanıcılara karşı şeffaf olmalarının da öneriler içerisinde yer aldığı kaydedildi.

Geçen ay Birleşik Krallık Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1-2 Kasım tarihlerinde, Nazi Almanyası'nın şifrelerinin çözüldüğü ve bilgisayar biliminin kurulduğu yer kabul edilen Bletchley Park'ta "Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi"nin düzenleneceği duyurulmuştu.