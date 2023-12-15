İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, İtalya ve Japonya ile birlikte 'tarihteki en gelişmiş savaş uçaklarından birini' geliştireceklerini duyurdu. Anlaşmanın İngiltere'de 3 bin istihdam sağlayacağı ve 2035 yılında faaliyete geçmesinin beklendiği belirtildi.

İngiltere, İtalya ve Japonya ile Gelişmiş Savaş Uçağı İçin Anlaşma İmzaladı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, İtalya ve Japonya ile İngiltere'de 'tarihteki en gelişmiş savaş uçaklarından birini' geliştireceklerini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı Shapps dün yaptığı açıklamasında "Anlaşma imzalandı. Birleşik Krallık, tarihteki en gelişmiş savaş uçaklarından birinin geliştirilmesine öncülük edecek. İtalyan ve Japon müttefiklerimizle birlikte çalışarak, daha tehlikeli bir çağın tehditleriyle mücadele etmek için ihtiyaç duyduğumuz süpersonik hayalet avcı uçağını yapacağız" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nca yürütülen Küresel Savaş Hava Programı'nın önemli bir aşaması olan anlaşmanın İngiltere'de 3 bin istihdam sağlayacağını vurgulayan Bakan Shapps, "Bu yeni jetler, Birleşik Krallık'ı hava savaşında en ileri noktaya taşıyacak ve bize gelecekteki düşmanlara karşı savaşma ve kazanma gücü verecek" açıklamasını yaptı.

2035'TE GÖKLERDE OLMASI BEKLENİYOR

Süpersonik hayalet jetin 2035 yılında faaliyete geçmesinin beklendiği ve mevcut sistemlerden 10 bin kat daha fazla veri sağlayabilen güçlü bir radara sahip olacağı ayrıca vurgulandı. Açıklamada uçakla beraber programın, Hint-Pasifik Bölgesinde güvenliği sağlama konusunda İngiltere'nin kararlılığını gösterdiği belirtildi.