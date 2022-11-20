İngiltere'den yarı iletken üreticisine 'Çin' ambargosu

Hollanda merkezli olan Nexperia, geçtiğimiz yıl İngiltere firması olan Newport Wafer Fab'ın tüm hisselerini satın aldı. İngiltere hükümeti, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli Wingtech'e ait olan Nexperia'ya çoğunluk hissesini satmasını emretti.

Yarı iletken üreticisi Nexperia, İngiltere hükümetinin radarına takıldı

Şangay borsasında işlem gören Wingtech, Çin hükümeti destekli firmalar arasında yer alıyor. Nexperia'nın çatı şirketi olan Wingtech, Avrupa'da yaptığı teknoloji yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Başlangıçta Newport Wafer Fab'ın yüzde 14 hissesine sahip olan Nexperia, geçtiğimiz yıl hisselerin tamamını satın aldı. Şirket, satın alım sürecinden sonra Newport Wafer Fab'ın ismini Nexperia Newport Limited (NNL) olarak değiştirdi.

ABD ambargosu Apple'ı vurdu! iPhone 15'te hafıza sorunu yaşanabilir

Konu hakkında açıklama yapan İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, "Büyümeyi ve istihdamı destekleyen dış ticaret ve yatırımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak ulusal güvenliğe yönelik bir risk tespit ettiğimizde kararlı davranacağız." ifadelerine yer verdi.

Hollandalı yonga üreticisi Nexperia'nın 63 milyon sterline (yaklaşık 75 milyon dolar) aldığı şirketin çoğunluk hissesini satması isteniliyor. Konu ile ilgili soruşturma açıldığını belirten Shapps, "Kurallarımız, Nexperia BV'nin NNL'nin en az yüzde 86'sını belirli bir süre içinde ve belirli bir süreci izleyerek satmasını zorunlu kılıyor." dedi.

Nexperia'nın İngiltere ülke müdürü Toni Versluijs, kararın yanlış olduğunu ve şirketin temyize gitmeyi planladığını söyledi. Versluijs Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gerçekten şok olduk. Karar yanlış ve Newport'taki 500'den fazla işi korumak için bu tasfiye emrini bozmak için temyize gideceğiz." ifadelerine yer verdi.