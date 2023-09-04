İngiliz Spor Teknolojisi Şirketi Rezzil, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda En Son Ürünlerini Sergiliyor

LONDRA, 4 Eylül (Xinhua) -- İngiliz spor teknolojisi şirketi Rezzil, en son teknoloji ürünlerini 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergiliyor.

Manchester merkezli şirket, 2-6 Eylül tarihlerinde Beijing'de düzenlenen ve forumlar, müzakereler ve zirveler de dahil olmak üzere 200'den fazla çeşitli etkinliğin yer aldığı CIFTIS'in İngiliz katılımcılarından biri.

Şirketin kurucu ortağı Andy Etches, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide Rezzil'in futbolcu, taraftar veya yolu stadyumdan geçen herkesin en iyi stadyumlarda gol atmanın nasıl bir his olduğunu deneyimlemelerine olanak tanıyacak bazı yazılımlarını tanıtacağını belirtti.

Yetkili, teknolojinin öne çıkan özelliklerinden birinin, futbol meraklılarının Premier Ligi spor kulübü Manchester City'ye ev sahipliği yapan Etihad Stadyumu'nda gol atmayı deneyimlemeleri için sanal gerçekliğin kullanılması olduğunu söyledi.

Etches, "Bu deneyimi yaşayacak insanlar bir sanal gerçeklik gözlüğü takacak ve birdenbire büyük bir futbol stadyumuna ışınlanarak topun ağlara gittiğini görecek. Oynayabilecekleri küçük bir de oyun olacak, bu da klasmanının en iyisinde oynamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemelerine olanak tanıyacak" dedi.

"Bu, Çin'de daha geniş kitlelere ulaştırmayı umduğumuz bir şey" diye konuşan Etches, "sürükleyici ortamın" Çin'de hızla büyüdüğünü ve gelişiminin diğer birçok yerden daha hızlı olduğunu belirtti.

Etches, "Çin'de gençler arasında sporu ve gençlerin spora katılımını yaygınlaştırmaya ve çocuklar arasında yetenekli olanları keşfetmeye yardımcı olup olamayacağımızı göreceğiz" dedi.

İngiltere'nin 2023 CIFTIS'in onur konuğu ülkesi olduğunu hatırlatan Etches, "Bu yıl fuara katılarak elde ettiğimiz fırsat ve platform olağanüstü, eminim ki herkes için çok olumlu sonuçlar doğuracak" dedi.