İngiliz İtfaiyesi, Şarj Edilen Skuterların Patlama Tehlikesine Dikkat Çekti

? İngiliz itfaiyesi, şarj edilmek üzere prizde bırakılan skuterın evin içinde patlama görüntüsünü paylaşarak uyardı. Yetkililer, cihazları şarjda gözetimsiz bırakıp evin veya işyerinin terk edilmemesi gerektiğini belirtti.

Lityum pilli cihazların özellikle yanarken zehirli gazlar çıkardığını ve çok hızlı bir şekilde alev aldığını belirten İngiliz itfaiyesi, 'Videonun gösterdiği gibi bir pil, termal kaçak yaptığında çok hızlı bir şekilde yangın çıkar ve kaçış yollarını kapatabilir. Termal kaçak, pilin tahrip olmasına ve şiddetli bir yangına yol açabilir. Ateşlemeden önce termal kaçakların bir dizi gazın dışarı çıkmasına yol açabileceğini biliyoruz. Beyaz ve gri renkli dumanlar zararsız değildir ve bu olayların gelişme hızı göz ardı edilmemelidir' dedi.

Yetkililer sadece Londra'da 2023 yılında 48 elektrikli bisiklet ve 12 elektrikli skuter yangını olduğunu belirtti. Cihazların pillerinin sıcakken şarj edilmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, 'Şarj ederken daima üreticinin talimatlarına uyun, cihazları gözetimsiz veya insanlar uyurken bırakmamanızı tavsiye ederiz' açıklamasını yaptı.