Infortrend Technology, Portrai Inc.'e EonStor GS kurumsal birleşik depolama çözümü sağladı

Infortrend Technology, Güney Koreli biyoteknoloji şirketi Portrai Inc. şirketine, farmasötik ilaç geliştirme için yapay zeka ve RNA analizini birleştiren yenilikçi araştırma teknolojilerini etkinleştirmek üzere EonStor GS kurumsal birleşik depolama çözümü sağladı.

Infortrend Technology, Güney Koreli biyoteknoloji şirketi Portrai Inc. şirketine, EonStor GS kurumsal birleşik depolama çözümü sağladı.

Kurumsal depolama üreticilerinden Infortrend Technology, Güney Koreli biyoteknoloji şirketi Portrai Inc. şirketine, farmasötik ilaç geliştirme için yapay zeka ve RNA analizini birleştiren yenilikçi araştırma teknolojilerini etkinleştirmek üzere EonStor GS kurumsal birleşik depolama çözümü sağladı. Verilen bilgiye göre; şirket, farmasötik ilaç geliştirmede önemli bir yapay zeka ve Mekansal Transkriptominin kombinasyonu kullanıyor.

Portrai Inc. CEO'su Daeseung Lee, "Farmasötik ilaç geliştirme sürecinde, Mekansal Transkriptomi ve yapay zeka analizi büyük miktarda veri üretir. Şirket, makul fiyatlandırma, iyi müşteri hizmetleri ve teknik destekle birlikte depolama kararlılığı ve kapasitesi sunuyor" dedi. - İSTANBUL