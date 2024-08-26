Üye Girişi
Haberler

"Influencer" reklamları Ticaret Bakanlığı radarında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sosyal medya 'influencer'larına yönelik denetimlerini artırdı. Geçen yıl 5, bu yılın ilk yarısında 11 'influencer'a toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası kesildi. Reklam Kurulu, bir markaya ait ürün veya hizmeti tanıtan ancak bunun reklam olduğunu belirtmeyen veya örtülü reklam yapan internet fenomenlerine idari yaptırım uyguluyor.

Sosyal medya tanıtımlarını mercek altına alan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, geçen yıl 5, bu yılın ilk yarısında da 11 "influencer"'a toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kurul, sosyal medya platformları üzerinden yapılan reklamları analiz etti.

Mevzuatta "sosyal medya etkileyicisi" olarak ifade edilen "influencer"ların faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla Reklam Özdenetim Kurulu görevlendirilmiş ve Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi Mart 2022'de başlamıştı.

Projeyle influencer paylaşımlarının reklam olduğunun açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeme oranı yüzde 57'den yüzde 11'e düştü.

Kurulun gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tüketicilerin son dönemlerde sosyal medya reklamlarına ilişkin farkındalığının artmasıyla bu konuda yapılan başvuru sayısında da artış gerçekleşti.

Uzmanlar tarafından tüketici şikayetleri incelenerek başvuru şartlarını sağlayanlar değerlendirmeye alındı. Kurulun aykırılık gördüğü hallerde de gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

- 50 sosyal medya hesabına yaptırım uygulandı

Kurulca, influencerlara bu yılın ilk 6 ayında 39 durdurma cezası, 11 durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Durdurma cezası yaptırımı ile mevzuata aykırı gerçekleştirilen reklamların düzeltilmesi veya kaldırılması istendi.

Mevzuata aykırı paylaşımın haksızlık içeriği, tekrarı, takipçi sayısına bağlı etki alanının büyüklüğü ve influencerların paylaşımdan elde ettiği menfaat ve ekonomik durumu gibi unsurlar dikkate alınarak, Kurulca durdurma ve idari para cezaları bir arada da uygulandı.

Geçen yıl için mevzuata aykırı reklam yapan bir influencer hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken bu tutar yeniden değerleme oranında artırılarak 2024'te 550 bin 59 lira oldu.

Geçen yıl 5 influencera 1 milyon 352 bin 808 lira idari para cezası uygulandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 11 influencera 5 milyon 35 bin 994 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece, 1,5 yıllık dönemde toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası kesildi.

2023'te toplam 77 sosyal medya hesabına idari yaptırım uygulanırken bu rakam 2024'ün ilk yarısında 50'ye ulaştı. Influencerlarca yapılan paylaşımlarda bir markaya ait ürün veya hizmet reklamının yapıldığı ancak bunun açık şekilde reklam olduğunun belirtilmediği veya örtülü tanıtım yapıldığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

Bunun yanı sıra bazı paylaşımlarda, sağlık beyanı içeren ifadelerin olması, klinik, hastane, doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirmesi, reklamı yasak ürünlerin tanıtımının yapılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanılması, takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi gerekçelerle de bazı influencerlara idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Teknoloji

Ticaret Bakanlığı Sosyal Medya Sosyal Medya Ekonomi Sosyal Medya Hukuk Sosyal Medya Teknoloji Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli? Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kura çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
title