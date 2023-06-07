InfiRay, Win Eurasia 2023'te en güncel ürünlerini sergiliyor

İmalat sanayi sektöründe en son teknolojiler Win Eurasia 2023'te sergileniyor. Termal görüntüleme sektörünün önde gelen markası olan InfiRay da fuarda yenilikçi teknolojilerini tanıtıyor. Kızılötesi termal görüntüleme cihazlarıyla bilinen şirket, portatif termal görüntüleme ürünleri serisi, farklı sektörlerdeki farklı uygulamaların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı çözünürlüklere ve görüş alanına sahip birçok cihazı yakın zamanlarda piyasaya sürdü. - İSTANBUL