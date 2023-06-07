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InfiRay, Win Eurasia 2023'te en güncel ürünlerini sergiliyor

InfiRay, Win Eurasia 2023'te en güncel ürünlerini sergiliyor

Teknoloji Haberleri

İmalat sanayi sektöründe en son teknolojiler Win Eurasia 2023'te sergileniyor. Termal görüntüleme sektörünün önde gelen markası olan InfiRay da fuarda yenilikçi teknolojilerini tanıtıyor. Kızılötesi termal görüntüleme cihazlarıyla bilinen şirket, portatif termal görüntüleme ürünleri serisi, farklı sektörlerdeki farklı uygulamaların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı çözünürlüklere ve görüş alanına sahip birçok cihazı yakın zamanlarda piyasaya sürdü. - İSTANBUL

Termal görüntülüme cihazı üreticisi InfiRay, Win Eurasia 2023'te en güncel ürünlerini sergiliyor.

İmalat sanayi sektöründe en son teknolojiler Win Eurasia 2023'te sergileniyor. Termal görüntüleme sektörünün önde gelen markası olan InfiRay da fuarda yenilikçi teknolojilerini tanıtıyor

Kızılötesi termal görüntüleme cihazlarıyla bilinen şirket, portatif termal görüntüleme ürünleri serisi, farklı sektörlerdeki farklı uygulamaların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı çözünürlüklere ve görüş alanına sahip birçok cihazı yakın zamanlarda piyasaya sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji

Termal Teknoloji Haberler

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