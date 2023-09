Infinix Zero 30: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Akıllı Telefon Tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketi Infinix, Zero 30 5G modelini tanıttı. Yüksek özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, 108 Megapiksel Samsung kamerası ve 144Hz AMOLED ekran gibi özelliklere sahip. Detaylar haberimizde.

Infinix yeni akıllı telefonu Infinix Zero 30 5G'yi tanıttı. Yüksek özellikleri ile dikkat çeken Zero 30, bu özelliklere göre sudan ucuz diyebiliriz. Gelin 50 Megapiksel ön kameraya sahip Infinix Zero 30'un tüm özelliklerine göz atalım.

108 Megapiksel Samsung kameralı Infinix Zero 30 geliyor!

Çinli teknoloji şirketi Infinix, Zero 30 5G modelini tanıttı. MediaTek Dimensity 8020 yonga seti ile birlikte gelen Zero 30, 8 GB ve 12 GB RAM belleklerle güçleniyor. 256 GB dahili depolama ile gelen cihaz, içerisinde 68W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bir pil taşıyor.

6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan Infinix Zero 30, bu ekranda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 144Hz yenileme hızına sahip bu kavisli panel, üst tarafında 4K video kaydına olanak sunan 50 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Cihazın arkasında ana kamera olarak Samsung'un 108 Megapiksel ISOCELL HM6 sensörü kullanılıyor. Üçlü kamera kurulumunun diğer elemanları ise 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel olarak seçilmiş.

Infinix Zero 30'un fiyatı!

Tüm bu özellikleriyle 339 Dolar gibi bir fiyata satılacak olan Infinix Zero 30 gerçekten bedava diyebiliriz. Bu fiyata 50 Megapiksel ön, 108 Megapiksel arka kameralı bir cihaza sahip olmak heyecan verici. Siz Zero 30 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Infinix Zero 30'un özellikleri!