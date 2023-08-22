Infinix Zero 30 5G: Oyun Odaklı Akıllı Telefon Piyasaya Sürülüyor

Infinix'in GT 10 Pro'su, uygun fiyatlı markanın ilk ciddi oyun odaklı akıllı telefonu olarak kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Şimdi ise Infinix Zero 30 5G geliyor. Bu yeni üye, sürekli genişleyen Zero ailesinin en yeni üyesi olacak. Telefon, birinci sınıf kamera deneyimini uygun fiyat noktasına getirmeyi hedefliyor. Ayrıca yüksek RAM ve depolama alanı, suya ve toza dayanıklılık gibi özelliklere sahip olacak.

Infinix'in GT 10 Pro'su, uygun fiyatlı markanın ilk ciddi oyun odaklı akıllı telefonu olarak kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Ancak görünen o ki firma bununla yetinmeyecek ve mobil oyun sektörü için akıllı telefon üretiminde ilerlemekte kararlı. Infinix Zero 30 5G şu anda piyasaya sürülmek için hazırlanıyor. Bu yeni üye, sürekli genişleyen Zero ailesinin en yeni üyesi olacak.

Infinix Zero 30 5G neler vadediyor?

Infinix Zero 30 5G, görünüşe göre odağını birinci sınıf bir kamera deneyimini uygun bir fiyat noktasına getirmeye çevirecek. Öyle ki 50 megapiksel ön kamera bu amacı gerçekleştirmedee büyük rol oynuyor. Öte yandan Infinix'in yeni göz bebeği 4K 60 fps video çekebilecek. Ayrıca ana kamera için Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) iddiaları da göze çarpan iddialar arasında.

Tüm bunlara ek Zero 30 5G, 12 GB'lık göz ardı edilemeyecek miktarda RAM'a sahip olacak ve bunun üzerine 9 GB RAM genişletmesi toplamda 21 GB'a ulaşacak. Telefonda bol olan sadece RAM miktarı değil. Yüklenecek oyunları, çekilen 4K 60 fps videoları sorunsuzca depolamak için en düşük 256GB depolama alanıyla gelecek.

Cihaz, toza ve su sıçramasına dayanıklılık açısından IP53 sertifikasına sahip olacak ve 60 derece kavisli ekran kenarlarına sahip 2,8 mm incelikte bir çerçeveye sahip olacak. Sonuç olarak bu oyun odaklı akıllı telefon, Infinix'in ilgi çekici cihazlarından biri olmaya hazırlanıyor ancak başarısı şüphesiz fiyatına bağlı olacak. İlerleyen zamanlarda daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Aşağıda telefonun ayrıntılı özellik tablosunu bulabilirsiniz.

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