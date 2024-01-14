Üye Girişi
Haberler

Infinix Smart 8 Özellikleri ve Fiyatı

Güncelleme:
Abone Ol

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Infinix, giriş segment kataloğunu büyütmeye devam ediyor. Marka, kısa süre uygun fiyatlı bir Android modeli daha tanıttı. İşte Infinix Smart 8 adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı...

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Infinix, giriş segment kataloğunu büyütmeye devam ediyor. Marka, kısa süre uygun fiyatlı bir Android modeli daha tanıttı. İşte Infinix Smart 8 adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı…

Infinix Smart 8 özellikleri ve fiyatı

Infinix Smart 8 fiyatına geçmeden önce modelin neler sunduğuna bakalım. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada benzeri Magic Ring. Bu, kullanıcının uygulamalar ile daha fazla etkileşime girebilmesini sağlıyor.

Akıllı telefon, 6.6 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 500 nit parlaklık sunuyor. MediaTek tarafından üretilen Helio G26 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB RAM'e sahip. Fakat 3 GB sanal RAM desteği olduğunu da belirtmek gerekiyor. Akıllı telefonun depolama alanı ise 64 GB. Bu kapasiteyi yetersiz bulanlar için microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar genişletilebilir olduğunu söyleyelim.

Vivo'dan kağıt kadar ince katlanabilir telefon geliyor!

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Öte taraftan 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken cihaz, Android 13 Go Edition tabanlı XOS 13 üzerinde çalışıyor. Son olarak uygun fiyatlı Android modelinde güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu yer aldığını da belirtelim.

Infinix Smart 8 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran: 6.6 inç – 90 Hz yenileme hızı

HD+ (720×1612 piksel) çözünürlük

500 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Helio G26RAM: 4 GB (+3 GB sanal)Depolama: 64 GB (microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir)Ana Kamera: 50 Megapiksel, Quad LED Ring flaşÖn Kamera: 8 Megapiksel, LED flaşBatarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 10WParmak İzi Okuyucusu: Var (Güç düğmesine yerleştirilmiş)İşletim Sistemi: Android 13 Go Edition tabanlı XOS 13

Infinix Smart 8 fiyatı, 7 bin 500 Hindistan Rupisi olarak açıklandı. Bu da 2 bin 700 TL'ye tekabül ediyor. Akıllı telefon eğer Türkiye'de satılırsa, öğrencilerin vergisiz olarak alabileceği telefonlardan biri olabilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

iPhone 14 Go Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title