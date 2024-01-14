Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Infinix, giriş segment kataloğunu büyütmeye devam ediyor. Marka, kısa süre uygun fiyatlı bir Android modeli daha tanıttı. İşte Infinix Smart 8 adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı…

Infinix Smart 8 özellikleri ve fiyatı

Infinix Smart 8 fiyatına geçmeden önce modelin neler sunduğuna bakalım. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada benzeri Magic Ring. Bu, kullanıcının uygulamalar ile daha fazla etkileşime girebilmesini sağlıyor.

Akıllı telefon, 6.6 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 500 nit parlaklık sunuyor. MediaTek tarafından üretilen Helio G26 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB RAM'e sahip. Fakat 3 GB sanal RAM desteği olduğunu da belirtmek gerekiyor. Akıllı telefonun depolama alanı ise 64 GB. Bu kapasiteyi yetersiz bulanlar için microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar genişletilebilir olduğunu söyleyelim.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Öte taraftan 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken cihaz, Android 13 Go Edition tabanlı XOS 13 üzerinde çalışıyor. Son olarak uygun fiyatlı Android modelinde güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu yer aldığını da belirtelim.

Infinix Smart 8 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.6 inç – 90 Hz yenileme hızı HD+ (720×1612 piksel) çözünürlük 500 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Helio G26RAM: 4 GB (+3 GB sanal)Depolama: 64 GB (microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir)Ana Kamera: 50 Megapiksel, Quad LED Ring flaşÖn Kamera: 8 Megapiksel, LED flaşBatarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 10WParmak İzi Okuyucusu: Var (Güç düğmesine yerleştirilmiş)İşletim Sistemi: Android 13 Go Edition tabanlı XOS 13

Infinix Smart 8 fiyatı, 7 bin 500 Hindistan Rupisi olarak açıklandı. Bu da 2 bin 700 TL'ye tekabül ediyor. Akıllı telefon eğer Türkiye'de satılırsa, öğrencilerin vergisiz olarak alabileceği telefonlardan biri olabilir.