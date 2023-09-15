Infinix Note 30 VIP Racing Edition Tanıtıldı

Infinix, Note 30 VIP modelinin yeni versiyonunu görücüye çıkardı. BMW ve Infinix ortaklığında geliştirilen Note 30 VIP Racing Edition, tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Gelin Note 30 VIP Racing Edition'a göz atalım.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition neler vadediyor?

Haziran ayında tanıtılan Note 30 serisini temel alan yeni sürüm, BMW Designworks ile birlikte tasarlandı. Note 30 VIP Racing Edition olarak adlandırılan model, amiral gemisi cihaza motor sporlarından ilham alan bazı dokunuşlar sağlıyor.

Racing Edition'ın arka kapağında 3D Lighting Leather teknolojisine sahip siyah deri kaplama bulunuyor. Bu kaplama ayrıca BMW imzalı üç renkli ışık bandının da ön plana çıkmasını sağlıyor. Yarış tekerlekleri ve BMW'nin damalı logosundan bazı parçalar da arka kapağa entegre edildi.

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Teknik özellikler açısından Racing Edition, Note 30 VIP ile benzer donanımlara sahip. Gücünü Dimensity 8050 yonga setinden alan telefonda, 6,67 inç FHD+ ekran bulunuyor. 120Hz yenileme hızını destekleyen bu ekran, AMOLED panelden üretildi.

256GB'a kadar depolama ve 12GB'a kadar RAM ile birlikte sunulan yeni model, 68W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj desteğine 5000 mAh bataryadan besleniyor. Arka tarafında 108 Megapiksel ana olmak üzere üçlü kamera bulunuyor. Önde ise ekrana gömülü 32 Megapiksel selfie kamerası boy gösteriyor.

Ekran: 6.67 inç – AMOLED 1080 x 2400 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 900 nit parlaklık 1 milyar renk Ekran-gövde oranı: %87.0İşlemci: Mediatek Dimensity 8050 (6 nm)Arka kamera: 108 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps, 1080p@30/60fpsÖn kamera: 32 MegapikselÖn kamera video: 1080p@30fpsRAM: 21 GB (12 GB dahili + 9 GB sanal)Depolama: 256 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 68 W kablolu – PD3.0, PPS – 30 dakikada yüzde 80 dolum 50 W kablosuz – 30 dakikada yüzde 50 dolum Ters kablolu ve ters kablosuz şarj desteğiİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı XOS 13Boyut ve ağırlık: 162.7 x 75.9 x 8.2 mm 190 gram

Infinix, işletim sisteminin BMW'nin renklerinden etkilenerek "kapsamlı bir özelleştirmeden" geçirdiğini ifade edildi. Ekrandaki Magic Ring özelliği de Apple'ın Dinamik Ada'sına benziyor.

Sınırlı sayıda üretilen Infinix Note 30 VIP Racing Edition fiyatı ise sadece 315 dolar (8500 TL + vergiler) olarak belirlendi. Ülkemize gelip gelmeyeceği belirsiz.