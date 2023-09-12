Infinix Note 30 VIP Racing Edition Tanıtıldı

Infinix, Note 30 VIP modelinin yeni versiyonu olan Racing Edition'ı tanıttı. Tasarımıyla dikkat çeken cihaz, LED şeritlerle donatılmış ve siyah damarlı deri arka kapak ile geliyor. Özellikleri arasında 120Hz AMOLED ekran, 108 Megapiksel ana kamera ve MediaTek Dimensity 8050 yonga seti bulunuyor.

Infinix, Note 30 VIP modelinin yeni versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün Note 30 VIP Racing Edition adıyla karşımıza çıkan cihaz, tasarımıyla dikkat çekecek gibi duruyor. Gelin Note 30 VIP Racing Edition'ın özelliklerine ve tasarımına göz atalım.

Note 30 VIP Racing Edition LED şeritlerle geliyor!

Yakında küresel pazarda satışa sunulacak olan Infinix Note 30 VIP Racing Edition, tasarımıyla genç kullanıcıları etkileyecek gibi duruyor. Üç renkli LED şeritlerle donatılan Racing Edition, siyah damarlı deri arka kapak ile geliyor. Cihazın tamamını dolaşan bu LED şerit, aynı zamanda kamera grubunda ve logonun etrafında da görülüyor. Ayrıca bu LED'in bildirim ışığı olarak kullanılabileceği de sızıntılar arasında.

Tasarım tarafında Note 30 VIP modelinden epey ayrılan Racing Edition, diğer tüm özellikleriyle Note 30 VIP modeline sadık kalıyor. 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek olan Note 30 VIP Racing Edition, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. Ekranın üzerinde 32 Megapiksellik bir ön kameraya yer veren cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 108 Megapiksellik bir sensör kullanıyor.

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Gücünü MediaTek Dimensity 8050 yonga setinden alan Racing Edition, 12 GB'a kadar RAM bellek ve 9 GB sanal RAM bellek ile işlemcisini destekliyor. 5000 mAh'lik bir pili kasanın içerisinde taşıyan Note 30 VIP Racing Edition, 68W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip. Android 13 tabanlı XOS 13 ile çalışan cihaz, ek olarak ekrana gömülü parmak izi sensörü, JBL stereo hoparlörler, 5G, çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi özellikere de sahip.