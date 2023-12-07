Infinix Hot 40 ve Hot 40 Pro Modelleri Tanıtıldı

Infinix uygun fiyatlı modellerini içeren Hot 40 ailesini tanıttı. Geçtiğimiz günlerde Hot 40i modelini önden tanıtan Infinix, şimdi Hot 40 ve Hot 40 Pro modellerini gözler önüne sürdü. İşte Hot 40 ve Hot 40 Pro'nun özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Infinix Hot 40 ve Hot 40 Pro'nun tüm özellikleri!

Infinix Hot 40 ailesi geçtiğimiz günlerde sızıntılarla karşımıza çıkmıştı. Ardından Çinli şirket Hot 40i modelini diğer modellerden önce tanıttı. Bugün ise Hot 40 ve Hot 40 Pro modelleri tüm özellikleri ve fiyatı ile gözler önüne sürüldü.

MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alan Hot 40 Pro, 4 GB ve 8 GB RAM bellek seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunan cihaz, ön tarafında 32 Megapiksellik selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise 108 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik makro kamera yer alıyor. İşletim sistemi olarak ise Android 13 tabanlı XOS 13.5 kullanılıyor.

Bundan ucuzu yok! 32 Megapiksel ön kameralı Infinix Hot 40i tanıtıldı!

6,78 inç büyüklüğünde LCD FHD+ ekranla gelen Hot 40 Pro, bu ekranda 500 nit parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Kasanın altında 5000 mAh'lik bir pil taşıyan cihaz, 33W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiriyor. Toplam 199 gram ağırlığında ve 168,61 x 76,61 x 8,25 mm boyutlarında olan Hot 40 Pro, Starlit Black, Palm Blue, Horizon Gold ve Starfall Green renk seçenekleri ile geliyor.

Serinin giriş modeli Infinix Hot 40'a geçtiğimizde ise yine aynı özelliklere sahip bir ekran bizleri karşılıyor. Bu modelde Pro'dan farklı olarak MediaTek Helio G88 yonga setini kullanan Infinix, RAM, depolama batarya ve kamera tarafında Hot 40 Pro ile aynı özellikleri cihaza aktarmış. Yalnız ana kamera olarak 108 Megapiksellik sensör değil 50 Megapiksellik sensör kullanılmış.

Gelelim fiyat ve satış tarihlerine. Infinix şimdilik iki model için de net fiyat bilgisi paylaşmadı. Ancak iki cihazın da 200 Dolar'dan daha ucuza satılacağı bildirildi. 200 Dolar'dan daha ucuza 108 Megapiksel ana kameralı bir telefon almak gerçekten heyecan verici duruyor. Siz Infinix Hot 40 ailesini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Infinix Hot 40 ve Hot 40 Pro özellikleri