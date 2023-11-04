Infinix Hot 40 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Infinix Hot 40 serisi, uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan üç yeni modeliyle geliyor. MediaTek Helio G88 ve G99 yonga setlerine sahip olan modeller, Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

Hot 40, Hot 40i ve Hot 40 Pro modellerini barındıran Infinix Hot 40 serisi, bugün sertifika sitesinde kendisini gösterdi. Görünüşe göre uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan Infinix Hot 40 ailesi, özelliklerini de ortaya döktü. Gelin Infinix'in yeni modellerine göz atalım.

Infinix Hot 40 ailesi 2024'te geliyor!

Uygun fiyatlı modelleri ile gönüllere taht kuran Infinix, şimdi üç yeni modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hot 40, Hot 40i ve Hot 40 Pro olarak isimlenen yeni Infinix modelleri, Google Play Console'da göründü. Şimdilik işlemcileri, RAM bellekleri ve ekran çözünürlükleri ile ortaya çıkan Hot 40 ailesi, yakında pazarda yerini alacak.

Ortaya çıkan verilere göre gücünü MediaTek Helio G88 yonga setinden alan Infinix Hot 40, işlemcisi nedeniyle 5G desteği sunmuyor. 8 GB RAM bellekten güç alacak olan Hot 40, Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor. Ekran tarafında ise Full HD+ 2460 x 1080 çözünürlük vaat ediyor.

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Serinin en üst modeli Hot 40 Pro ise MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Ancak işlemcinin değişmesine rağmen yine 5G desteği yok. Hot 40 modelinde olduğu gibi Pro modelinde de 8 GB RAM bellek sunan şirket, bu cihazı da Android 13 işletim sistemi ile çalıştırıyor. Ekran tarafında da Hot 40 Pro yine Hot 40'ın özelliklerini takip ediyor.

Hot 40i ise isminden anlaşılacağı üzere daha uygun fiyatlı bir model olarak serinin içerisine karışıyor. 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlük ile gelecek olan Infinix Hot 40i, Android 13 işletim sistemine sahip. İşlemci tarafında UNISOC T606'yı kullanan cihaz, 4 GB RAM belleği ile işlemcisini destekliyor.