Infinix Hot 30 5G Özellikleri ve Fiyatı
Teknoloji Haberleri
Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Infinix, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Note 30 serisini piyasaya süren şirket, bugün ise Hot 30 5G modelini tanıttı. Akıllı telefon, fiyat/performans odaklı olmasıyla dikkat çekti. İşte Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı…
Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Infinix, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Note 30 serisini piyasaya süren şirket, bugün ise Hot 30 5G modelini tanıttı. Akıllı telefon, fiyat/performans odaklı olmasıyla dikkat çekti. İşte Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı…
Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı!
Bütçe dostu Infinix Hot 30 5G modeli; 6.78 inç boyutunda ve 2460 × 1080 piksel çözünürlükte LCD bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme ile desteklenen bu ekran, maksimum 580 nit parlaklık sunabiliyor.
Cihazın kalbinde MediaTek imzası taşıyan 7 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 6020 yonga seti yer alıyor. Bununla beraber telefonun 4 GB / 8 GB RAM şeklinde iki varyantı bulunuyorken, bu her iki versiyonda da 128 GB depolama seçeneği mevcut.
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Ön tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel çözünürlükte özçekim kamerasına sahip olan akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera yer alıyor. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera ve yapay zeka destekli yardımcı kamera şeklinde.
Android 13 tabanlı XOS 13 işletim sisteminde çalışan Infinix Hot 30 5G, 18 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bununla beraber yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusuna da sahip olan akıllı telefonda 5G, 4G VoLTE ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçenekleri olduğunu da belirtelim.
Infinix Hot 30 5G teknik özellikleri:
2460 x 1080 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme maksimum 580 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6020 (7 nm)Arka kamera(lar): 50 Megapiksel (f/1.6) ana kamera + Yapay zeka destekli yardımcı kameraÖn kamera: 8 Megapiksel, f/2.0RAM: 4 GB / 8 GBDepolama: 128 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 18 Wİşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS 13Bağlantı: 5G, 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucusu MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Renk seçenekleri: Siyah, mavi Infinix Hot 30 5G fiyatı: Infinix Hot 30 5G 4 GB RAM + 128 GB: 150 dolar (Tahmini 8 bin TL) Infinix Hot 30 5G 8 GB RAM + 128 GB: 165 dolar (Tahmini 9 bin TL) Hindistan'da siyah ve mavi renk seçenekleri ile piyasaya sürülen Infinix Hot 30 5G modelinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor. Fakat şirketin ülkemizdeki faaliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda, bu ihtimalin yüksek olduğunu belirtelim. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Ekran: 6.78 inç – LCD
Vivo Teknoloji Haberler
2460 x 1080 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
maksimum 580 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6020 (7 nm)Arka kamera(lar): 50 Megapiksel (f/1.6) ana kamera + Yapay zeka destekli yardımcı kameraÖn kamera: 8 Megapiksel, f/2.0RAM: 4 GB / 8 GBDepolama: 128 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 18 Wİşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS 13Bağlantı: 5G, 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucusu
MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Renk seçenekleri: Siyah, mavi
Infinix Hot 30 5G fiyatı:
Infinix Hot 30 5G 4 GB RAM + 128 GB: 150 dolar (Tahmini 8 bin TL)
Infinix Hot 30 5G 8 GB RAM + 128 GB: 165 dolar (Tahmini 9 bin TL)
Hindistan'da siyah ve mavi renk seçenekleri ile piyasaya sürülen Infinix Hot 30 5G modelinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor. Fakat şirketin ülkemizdeki faaliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda, bu ihtimalin yüksek olduğunu belirtelim.
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.