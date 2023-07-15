Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Infinix, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Note 30 serisini piyasaya süren şirket, bugün ise Hot 30 5G modelini tanıttı. Akıllı telefon, fiyat/performans odaklı olmasıyla dikkat çekti. İşte Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı…

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Infinix, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Note 30 serisini piyasaya süren şirket, bugün ise Hot 30 5G modelini tanıttı. Akıllı telefon, fiyat/performans odaklı olmasıyla dikkat çekti. İşte Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı…

Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı!

Bütçe dostu Infinix Hot 30 5G modeli; 6.78 inç boyutunda ve 2460 × 1080 piksel çözünürlükte LCD bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme ile desteklenen bu ekran, maksimum 580 nit parlaklık sunabiliyor.

Cihazın kalbinde MediaTek imzası taşıyan 7 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 6020 yonga seti yer alıyor. Bununla beraber telefonun 4 GB / 8 GB RAM şeklinde iki varyantı bulunuyorken, bu her iki versiyonda da 128 GB depolama seçeneği mevcut.

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Ön tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel çözünürlükte özçekim kamerasına sahip olan akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera yer alıyor. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera ve yapay zeka destekli yardımcı kamera şeklinde.

Android 13 tabanlı XOS 13 işletim sisteminde çalışan Infinix Hot 30 5G, 18 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bununla beraber yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusuna da sahip olan akıllı telefonda 5G, 4G VoLTE ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçenekleri olduğunu da belirtelim.

Infinix Hot 30 5G teknik özellikleri: