Infinix GT 10 Pro: Oyun Odaklı Akıllı Telefon İncelemesi

Infinix'in Ağustos'un ilk haftasında piyasaya sürdüğü oyun odaklı akıllı telefonu Infinix GT 10 Pro inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Infinix GT 10 Pro inceleme!

Infinix GT 10 Pro'nun arka paneli, kullanıcılara oyun deneyimini daha çarpıcı hale getirmek için belirgin ve etkileşimli bir arka ışık efekti sunuyor. Bu LED'ler, bir oyun başlatıldığında veya yeni bildirimler geldiğinde ve şarj durumu göstergesi olarak devreye giriyor.

Ayrıca, telefonun renk değiştirme yeteneğiyle ilgili sürpriz bir özellik de mevcut. Mirage Silver modeli, çelik mavisi ve tozlu pembe gibi farklı renklere dönüşebilen bir arka panele sahip. Bu renk değişimi, telefonun arka kapağının UV ışınlarına maruz kaldığında gerçekleşiyor.

Infinix, GT 10 Pro'nun teknik özellikleri ise 8 GB (+8 GB sanal) RAM ve 256 GB depolama ile geldiği ve Android 13 tabanlı XOS 13 ile kutudan çıkacağı belirtildi. Telefon, gereksiz bloatware ve rahatsız edici reklamlardan arındırılmış bir şekilde sunulacak.

Ekran: 6,67 inç 120Hz AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 8050

Kamera: 108 MP ana, iki adet 2 MP yardımcı sensör

Bellek: 8 GB RAM (+8 MP sanal)

Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj destekli pil

Depolama: 256 GB kapasite

Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth, Type-C

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı XOS 13