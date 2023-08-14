Üye Girişi
Haberler

IMOU, yapay zeka algoritmalarına sahip Cruiser 2 ve Rex 3D kameralarını piyasaya sürdü

Teknoloji Haberleri

IMOU, yapay zeka (AI) algoritmalarına sahip iç ve dış mekan kamerası Cruiser 2 ve Rex 3D'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirket, Ar-Ge çalışmalarıyla yapay zeka performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklandı.

IMOU, yapay zeka (AI) algoritmalarına sahip iç ve dış mekan kamerası Cruiser 2 ve Rex 3D'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Nesnelerin interneti (IoT) çözümü ve hizmet sağlayıcısı IMOU, yapay zeka (AI) algoritmalarına sahip iç ve dış mekan kamerası Cruiser 2 ve Rex 3D'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirketin, yapay zeka performanslarını ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için Ar-Ge'ye yatırım yaptığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji

Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title