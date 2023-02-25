IMF, kripto paralar konusunda uyardı!

Gün geçtikçe daha da büyüyen kripto para borsası, büyük yatırımcıların yanı sıra pek çok insanın da kolaylıkla yatırım yapabildiği bir piyasaya dönüştü. Bunun ardından El Salvador gibi ülkeler Bitcoin'i resmi para birimi haline getirdi. Bu duruma karşı olan Uluslararası Para Fonu (IMF), hem bu ülkeler hem de üye ülkeler için dokuz maddelik bir eylem planı hazırladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

IMF, kripto para karşısında dikkatli olmak gerektiğini belirtti!

G20 Maliye Bakanlarının toplandığı Hindistan zirvesinde gündeme getirilen konu, IMF tarafından yapılan uyarılarla devam etti. Üye ülkelere verilen en önemli tavsiye parasal egemenliğin ve istikrarın, para politikası çerçeveleri güçlendirilerek ve kripto varlıklara resmi para birimi veya yasal takas aracı statüsü verilmeyerek korunması yönünde oldu.

IMF, bir ulusun parasal istikrarı söz konusu olduğunda, güvenilir yerel kurum ve politikaların eksikliğinin ilk problem olduğunu ve buradaki zayıflığın genellikle insanların kağıt paralarını yabancı para birimlerine çevirmesine yol açtığını söyledi. Bu sorun kripto paraların varlığıyla daha da büyüyor çünkü insanlar artık paralarını dolar ve euro yerine kripto paralara çeviriyor.

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IMF, kağıt paranın kripto varlıklara çevrilmesini azaltmanın en iyi yolunun, daha güçlü kurumlar inşa etmek ve geleneksel sisteme duyulan güveni artıran sağlam politikalar oluşturmak olduğunu düşünüyor. IMF'e göre sağlam bir Para Politikası Çerçevesi (MPF) oluşturmak, güvenilirliği sağlamanın ilk adımı. Ayrıca bu kurumun halka karşı şeffaf ve tutarlı olması gerekmekte.

Ülkeleri aşırı sermaye akışına önlem almaya çağıran IMF, kripto varlıklardan kaynaklanan risklerin analiz edilmesi ve varlıkların vergilendirmesinin şeffaf olması gerektiğini söyledi. Ayrıca IMF, ülkelerin kripto varlıklar için gerekli yasal adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak ise IMF, ülkelerin kripto varlıklarının diğer ülke ekonomilerini nasıl etkilediğini de gözlemlemesi gerektiğini belirtti. Bu konuda küresel bir işbirliği yapılmasının gerektiğini söyleyen IMF, yurt dışı ödemeler için yeni çözümler üretilmesini savundu.

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