IMF açıkladı: Kahramanmaraş depremi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar, merkez üssü bir yana çevredeki 10 ilde de ciddi yıkımlara neden oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar ile birlikte yaralar sarılmaya başlandı. Son olarak Uluslararası Para Fonu (IMF), depremin Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı etkiyi açıkladı.

Kahramanmaraş depremi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

IMF İcra Direktörü Mahmud Mohieldin, yapılan basın toplantısında Kahramanmaraş depreminin Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) üzerinde yaratacağı etki hakkında konuştu. Mohieldin, 1999 yılındaki Gölcük depremi kadar etkili olması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Öte yandan önümüzdeki aylarda yeniden inşa için yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarının, ileriye dönük olarak GSYH büyümesini artırabileceğini de sözlerine ekledi. 17 Ağustos 1999'da olan 7,4 büyüklüğündeki Gölcük depreminin Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)'a göre 17 milyarlık bir zarara neden olduğunu belirtmekte fayda var.

Baykar'dan deprem bölgesine büyük bağış!

IMF bir yana TÜSİAD, 2023 Kahramanmaraş Depremi Afet Durum Raporunu yayınladı. Bu raporda deprem için 70,75 milyar dolar konut zararı, 10,4 milyar dolar milli gelir kaybı ve 2,9 milyar dolarlık işgücü kaybı öngörüldü. Ayrıca 72 bin 663 can kaybı bekleniyor.

Bunların yanı sıra en son açıklanan verilere göre deprem nedeniyle 29 bin 605 can kaybı yaşandı. Öte yandan 72 bin 879 kişi enkazdan çıkarılmışken, 80 bin 278 yaralı bulunuyor. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

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