iMessage, yeni bir uygulama sayesinde Android cihazlara geliyor

Apple tarafından geliştirilen iMessage, iOS kullanıcılarını Android kullanıcılarından ayıran etkilerden biri oluyor. Sunbird adlı şirket tarafından geliştirilen bir uygulama sayesinde iMessage, Android cihazlara entegre edilecek. Peki, bu nasıl mümkün olacak ve çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Sunbird, iMessage'nin Android üzerinde nasıl çalıştığını gösterdi

iMessage ve özelliklerinin Android cihazlarda olmaması iki tarafın kullanıcılarını birbirinden ayırıyor. Android Authority'e göre Sunbird adlı şirket, bu durumun yaşanmaması için yeni bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama sayesinde iMessage, Android cihazlar içerisine entegre edilecek.

Firma, uygulamayı sunduğu sırada iMessage kullanarak iOS ve Android arasında iletişim kurulduğunu gösteren ekran görüntülerini Samsung cihaz üzerinden gösterdi. Ekran görüntülerinde iMessage üzerinde olduğu gibi mavi renkte konuşma balonları ve emojiler yer aldı.

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Tüm bunlara rağmen şirket, iPhone'un ekranında yer alan ekran görüntülerini yaptığı sunum sırasında paylaşmadı. Android Authority ise bunun üzerine Sunbird'in uygulamasını kurduğunu ve Apple Kimliğini başarılı bir şekilde bağladığını açıkladı. Fakat iMesagge üzerinden gönderilen mesajların Android'in almadığını belirtti.

Sunbird dışında ek olarak bazı şirketler, iMessage 'in Android üzerinde yer alması için çalışmalar yaptı ve bu konuda paralar döktü. Fakat Beeper dışında başarılı olan olmadı. Beeper ise iMessage'i Android ve Windows'ta ücretli bir şekilde çalıştırmaya yarıyor.

Sunbird, iMessage'in Android'e entegre edilmesi için çalışmaya devam edecek. Uygulamanın tamamen çalışması durumunda ise bir süreliğine ücretsiz olarak halka açılacak. İlerleyen zamanlarda ise uygulamayı ücretli hale getirerek üzerinden para kazanacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iMessage, Android'ler üzerinde de çalışmalı mı yoksa bu durum iPhone cihazlar için anlamsız mı olur? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.