IMEI zammı öncesi sınır kapısında izdiham! (Video)

IMEI zammı gelmeden önce iPhone almak isteyen binlerce insan Gürcistan sınırında izdihama neden oldu. İşte o görüntüler...

Türkiye'de son birkaç yıldır Türk Lirası'nda yaşanan düşüş, yüzde 80'leri aşan enflasyon ve elektronik cihazlardan alınan yüksek vergi nedeniyle insanlar yurt dışından cihaz temin etmeye başladı. Tabii Ticaret Bakanlığı ekim ayında bir düzenleme yayınlayarak bu konuda belli başlı kurallar getirdi. Fakat bunun sonucunda IMEI zammı gelmeden telefon almak isteyenler sınırda izdihama yol açtı.

Vatandaşlar IMEI zammı gelmeden yurt dışına koşuyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından 20 Ekim'de yapılan açıklamada yurt dışından telefon getirme şartı üzerinde değişikliğe gidildiğini duyuruldu. Bunun ardından 1 Kasım itibariyle denetimler ve yasal sınır dışı kalan ürünlere el konulmaya başlandı.

Buna göre, yurt dışından daha önce 1 kez akıllı telefon getiren kişiler -pasaportlarına kaydettirmişlerse- 3 yıl içerisinde 2. bir cihazı ülkeye sokamıyor. Ayrıca yurt dışından gelen vatandaşların yanlarında veya çantalarında 2 veya daha fazla sayıda telefon bulunuyorsa BTK ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan sistem üzerinden kontrolü sağlanıyor.

Yurt dışı iPhone fiyatları! En ucuz nerede?

Yani eşe, dosta, akrabaya veya satma amacıyla 2. bir cihaz getirmek yasak. Bu nedenle yurt dışından akıllı telefon almak isteyen herkesin kendinin giderek bu ürünü temin etmesi ve pasaport IMEI kaydını yaptırması gerekiyor.

Fakat bu durumun beklenmedik olumsuz bir yanı ortaya çıktı. Önümüzdeki 1 Ocak itibariyle IMEI kayıt ücreti zammı yürürlüğe girecek. Mevcutta 2 bin 732 TL olan bu meblağ 6 bin 90 TL'ye yükselecek. Bu nedenle binlerce insan yeni yıla 5 gün kala Gürcistan'a gidip telefon almaya çalıştığı için Sarp Sınır Kapısı'nda izdihama yol açtı.

-Halihazırda 2 bin 732 TL olan IMEI kayıt ücreti yüzde 122.9 zamlanarak 2023 yılında 6 bin 90 TL olacak. -Yeni yıla 5 gün kala yurt dışından yarı fiyatına iPhone alıp zamsız IMEI kaydettirmek isteyen binlerce kişi Gürcistan Sarp Sınır Kapısı'na yöneldi. pic.twitter.com/xtNvwQ0Zpy — M. Can AKA (@mcaka_17) December 26, 2022

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