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IMEI Kayıt Ücretlerinin Artmasıyla Şikayetlerde Büyük Artış

Teknoloji Haberleri

IMEI kayıt ücretlerinin 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk, IMEI kayıt sorununa yol açtı. Bu aksaklık şikayetlerin artmasına da neden oldu. Şikayetvar verilerine göre konuyla ilgili şikayetler bir haftada 93 kat arttı. Yaşanan sorunun yüzde 35'i platform üzerinden çözüldü.

IMEI kayıt ücretlerinin 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk, IMEI kayıt sorununa yol açtı. Bu aksaklık şikayetlerin artmasına da neden oldu. Şikayetvar verilerine göre konuyla ilgili şikayetler bir haftada 93 kat arttı. Yaşanan sorunun yüzde 35'i platform üzerinden çözüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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