Bu yıl için 6.091 TL olan bu kayıt ücreti ile hangi telefonlar alınabilir? IMEI kayıt ücretiyle alınabilecek telefonları listeledik!

Son yıllarda teknolojiye gelen zam ve vergilerin dışında bir de yurtdışından alınan telefonları Türkiye'de sorunsuz kullanmamız için yapmamız gereken IMEI kayıt ücretine bu yıl yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Bu yıl için 6.091 TL olan bu kayıt ücreti ile Türkiye'den hangi telefonlar alınabilir? IMEI kayıt ücretiyle alınabilecek telefonları listeledik!

IMEI kayıt ücretiyle alınabilecek telefonları listeledik!

IMEI kayıt ücreti ile satın alınabilecek telefonlara ulaşmak için buraya tıklayın

Xiaomi, Çin pazarından farklı olarak Redmi Note 11 modelini globalde Snapdragon 680 işlemci ile tanıttı. Qualcomm tarafından 6nm teknolojisi ile üretilen işlemcide 4 adet 2.4GHz Kryo 265 Gold (Cortex-A73) ve 4 adet 1.8GHz Kryo 265 Silver (Cortex-A53) çekirdek bulunuyor. Ayrıca işlemcide Adreno 610 grafik arabirimi mevcut.

Çin versiyonu ile aynı ekran özelliklerine sahip olan Redmi Note 11, 6.43 inç AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. HDR teknolojisine sahip olan cihaz, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Global model, 4 GB ve 6 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneğine sahip. Depolama biriminde ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

Dörtlü kamera dizilimiyle tanıtılan cihazda Samsung ISOCELL JN1 sensörlü 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera f/2.4 ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü mevcut. Öz çekim kamerasında ise 8 Megapiksel f/2.0 lens tercih edilmiş.

Bir diğer telefonumuz ise POCO M3 Pro 5G oldu. Özellikleri orta sınıfa konumlandırılan POCO M3 Pro 5G, gücünü MediaTek'in Dimensity 700 işlemcisinden alıyor. Söz konusu işlemci 7nm üretim teknolojisine ve 8 Çekirdeğe sahip. 2.2 GHz CPU Frekansına sahip olan işlemci, ayrıca Mali-G57 MC2 grafik işlem birimiyle birlikte geliyor. Realme 8 5G gibi telefonlarda kullanılan Dimensity 700, özellikle orta sınıf cihazlarda tercih ediliyor.

Ekran tarafında 6.5 inç Full HD+ ve 90Hz tazeleme hızı sunan bir panel yer alıyor. Ekranın üst tarafına konumlandırılan kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise 48 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik ve 2 Megapiksel makro kamera kullanılıyor. 4/6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 64 ya da 128 GB depolama alanıyla geliyor. 5000 mAh batarya ile gelecek olan POCO M3 Pro, 18W'a kadar hızlı şarjı destekliyor.

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