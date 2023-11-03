IMEI kayıt ücretine dudak uçuklatan zam! İşte yeni ücret

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2024'te uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezaların yüzde 58 oranında artması bekleniyor. Bu da trafik cezalarından telefon IMEI kaydına kadar farklı zamları beraberinde getiriyor. 2024 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2024'te IMEI kayıt ücretine yüzde 58 zam uygulanacak

Yurtdışından getirilen akıllı telefonların Türkiye'de aktif edilebilmesi için zorunlu olan IMEI kaydına ilişkin ücretler son yıllarda ciddi oranda arttı. Buna göre IMEI kaydına yeni yılda yüzde 58,46'lık resmi enflasyon oranı da eklenecek.

IMEI kayıt ücretleri geçmiş yıllarda 6 bin lira civarındayken, 2023'ün Temmuz ayında ise 20 bin liraya yükselmişti. Vergi uzmanlarının açıklamasına göre, yeni yılda uygulanacak yüzde 58,46'lık enflasyon farkı ile bu ücret 31 bin 692 liraya çıkacak.

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Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranı üzerinden zamları azaltma veya artırma yetkisi bulunuyor. Bu yüzden 31 bin 692 TL'lik hesaplamanın şimdilik tahmine dayandığını hatırlatalım. Ancak resmileşmesi halinde yıl başından bu yana yüzde 420 zamlanmış olacak.

Yeniden değerleme oranıyla cezalara zam geldi

Yeniden değerleme oranıyla birlikte vergilerden cezalara kadar birçok noktada zam uygulanacak. Buna Motorlu Taşıtlar Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Emlak Vergisi harçlar ve araç muayene ücretleri dahil olacak.

Örneğin, binek otomobiller için muayene ücreti 1149,60 TL'den 1821,66 TL'ye yükseldi. Kamyon ve otobüsler için 1554 TL olan muayene ücreti 2 bin 462 TL'ye, traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet için 585,60 TL olan muayene ücreti ise 927 TL oldu.

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