IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor! İşte yeni ücret

IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? TÜİK tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı ne kadar ödeneceğini ortaya çıkardı.

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha yükseliyor. Özellikle de ülkemizdeki vergi oranlarından dolayı alım gücü düşen kullanıcılar, çözümü Yurt dışından telefon getirmekte buluyor. Getirilen cihazların ise kullanılması için IMEI kaydının yapılması gerekiyor. Bu ücret 2022 için 2732 TL olarak belirlenmişti. Ancak ödenen bedelin yakın zaman içerisinde zamlanması bekleniyor. Son olarak açıklanan 'Yeniden Değerleme Oranı' ise 2023 IMEI kayıt ücreti için bizlere bir fikir veriyor

2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaları hesaplarken kullanılan Yeniden Değerleme Oranı'nı açıkladı. Geçtiğimiz sene bu oran yüzde 36,2 civarındayken 2023 için yüzde 122,9 olarak belirlendi. Ne yazık ki bu IMEI kayıt ücreti ya da pasaport harcı gibi pek çok şeyde fiyatların artacağı anlamına geliyor. Peki 2023 yılında yurt dışından telefon getirmenin ücreti ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yılın pasaport kayıt ücreti ve 2023'e ait Yeniden Değerleme Oranı'nı baz alarak basit bir hesap yaptığımızda bulduğumuz ücretler ise şu şekilde:

2022 IMEI kayıt ücreti: 2 bin 732 TL

Zam oranı: Yüzde 122,9

2023 IMEI kayıt ücreti: 6 bin 90 TL

Zam tutarı: 3 bin 358 TL

Meclisten geçti! Aktif olmayan tüm telefonlar kapatılacak

Tekrar belirtmekte fayda var ki burada yazdığımız ücretler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı baz alınarak hesaplandı. Bu nedenle aralık ayında belirlenen yurt dışı telefon kayıt ücreti, bizim hesapladığımızdan bir miktar farklı olabilir. Yine de bu hesaplamanın oldukça yakın sonuç vereceğini söylemek mümkün.

Yurt dışından telefon getirmek zorlaşıyor!

Yurt dışından telefon getirmek ise her geçen gün biraz daha zor hale geliyor. Bunun somut örneklerinden biri olan Sinyal Kanunu, birkaç hafta önce TBMM'den geçti. Kanuna göre, bir yıl boyunca kullanılmayan tüm telefonların IMEI numarasının devre dışı bırakılmasının yolu açıldı.

Vatandaşlar mağdur olmaları durumunda telefonlarını ve faturalarını alarak yetkili kurumlara başvurabilecek ve telefonlarının IMEI açtırma işlemini yaptırabilecek. Faturaları olmayan ya da IMEI numarasını farklı bir telefona aktarmış olan kullanıcılar ise telefonlarını kullanamayacak.

TBMM, bu sayede ülkeye yurt dışından kaçak olarak telefon getirilmesinin önüne geçecek. Böylelikle vergilendirilmeden yurt dışına çıkan paranın azaltılması ve cari açığın önüne geçilmesi öngörülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce IMEI kayıt ücreti zammına rağmen yurt dışından telefon getirmek hala mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.