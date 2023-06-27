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İMECE Uydusu Togg Teknoloji Kampüsü'nden Fotoğraf Çekti

İMECE Uydusu Togg Teknoloji Kampüsü'nden Fotoğraf Çekti

Teknoloji Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE uydusunun Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir fotoğrafı paylaştı. İlk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE uydusunun Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini aktardı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında, uydunun, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı fotoğraf bulunuyor.

Kaynak: AA / Enes Duran - Teknoloji

Mehmet Fatih Kacır TOGG Teknoloji Haberler

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