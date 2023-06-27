İMECE Uydusu Togg Teknoloji Kampüsü'nden Fotoğraf Çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE uydusunun Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir fotoğrafı paylaştı. İlk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiği belirtildi.