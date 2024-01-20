İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için yolculuk süreci tamamlandı. Gezeravcı ve ekibini taşıyan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlendi. Gurur Duy Türkiye sloganı ile yapılan paylaşım ve detayları haberimizde…

Kenetlenme tamamlandı! İlk Türk astronot ISS girişini yaptı!

Türkiye'nin uzay macerası bugün itibariyle başladı. Özellikle son dönemlerde adından sıkça bahsettiren Türk Uzay Ajansı artık resmi olarak uzay çalışmalarına başlıyor. Yaklaşık 4 saat önce ShiftDelete.Net okurlarıyla kenetlenmenin TSİ 12.27'de gerçekleşeceğini paylaşmıştık.

200'den fazla test, 2 yılı aşkın hazırlık süreci ve sonunda @TURKastro Uluslararası Uzay İstasyonu'nda! Ve @Space_station'da ilk Türkçe konuşma: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden değerli Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını… pic.twitter.com/5UYCOblrRD — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 20, 2024

Alper Gezeravcı ve arkadaşlarını taşıyan Dragon kapsülü başarılı bir şekilde kenetlenme görevini tamamladı. Kenetlenmenin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da hareketlilik başladı. İstasyon içerisinde aktif görevde olan ekip Dragon kapsülü ile uzaya çıkan ilk Türk astronotu ve arkadaşlarını karşıladı.

Kenetlenmeye dakikalar kaldı: İlk Türk astronotu uzayda neler bekliyor?

Canlı olarak yayınlanan kenetlenme anlarının ardından kameralar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içerisine çevrildi. Heyecanlı bekleyişin ardından Alper Gezeravcı kameralar karşısına geçti. Uzayda yapılan ilk açıklamada ise Alper Gezeravcı "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden değerli Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi. Konuşması Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözü ile bitirdi.

Uzayda kalacağı süre boyunca 13 bilimsel deneye imza atacak olan Alper Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Kenetlenme sonrası saat 14.30'da astronotlar için bir karşılama töreni düzenlenecek. Ardından istasyonda bulunan toplam 11 astronot çalışmalara başlayacak. Uzayda 14 gün kalacak olan Alper Gezeravcı, görevini tamamladıktan sonra Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.