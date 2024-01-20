İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibi ISS'e kenetlenecek

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı ve ekip arkadaşlarını taşıyan Dragon kapsülü bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Saati ve nereden izlenebileceğini açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletimizi bu heyecanı yaşamaya davet etti. Peki kenetlenme ne zaman olacak?

Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül bugün 12.27'de ISS'e kenetlenecek!

Yıllardır beklediğimiz tarihi an bugün gerçekleşiyor. Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, dün 00.49'da yolculuğuna başladı. "İstikbal göklerdedir." sözü ile uzay yolculuğunu başlatan Alper Gezeravcı, bugün üç ekip arkadaşı ile birlikte uzayda kalacakları yere ulaşacak. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü bugün saat 12.27'de ISS'e kenetlenecek.

Bugün öğle vakti saat 12: 27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları,… pic.twitter.com/Ehwlv03cf0 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 20, 2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından X (Twitter) üzerinden yapılan açıklamada ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleneceği bildirildi. Bu tarihi anın Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacağını bildiren Kacır, ekran başında bu anı izlemek isteyenler için bir bağlantı bıraktı.

Kenetlenmeyi canlı izlemek için buradaki bağlantıya tıklayın!

Uzayda kalacağı süre boyunca 13 bilimsel deneye imza atacak olan Alper Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Kenetlenme sonrası saat 14.30'da astronotlar için bir karşılama töreni düzenlenecek. Ardından istasyonda bulunan toplam 11 astronot çalışmalara başlayacak. Uzayda 14 gün kalacak olan Alper Gezeravcı, görevini tamamladıktan sonra Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.