İlk Tesla V4 Supercharger üniteleri görüntülendi!

Başarılı elektrikli otomobil üreticisi Tesla yatırımlarına devam ediyor. Üretiminin yanında alt yapı sistemleri de düşünen Tesla'nın V4 Supercharger üniteleri görüntülendi. Markanın şu ana kadar ki en güçlü istasyonu olan V4, içerisinde birçok yeni teknolojiyi barındırıyor.

Tesla Supercharger teknolojisi!

Tesla kullanıcıları aldıkları elektrikli otomobillerin yanında aslında dünya geneline yayılan bir alt yapı da satın alıyor. Bu altyapı sayesinde kullanıcılar dünyanın her yerinde otomobillerini şarj edebiliyorlar. Marka bu altyapıyı daha da geliştirmek istiyor. Bu yüzden yeni şarj istasyonları kurmanın yanında hızlı şarj teknolojilerini de hayata geçiriyor.

Çıkan sızıntılara göre bu yeni V4 üniteler önceki nesillerden çok daha güçlü olacak. Ayrıca yeni hızlı şarj teknolojisine sahip olmaları ile işin güvenlik boyutu da arttırılmış durumda. Günümüzde maalesef sık sık şarjdaki otomobillerin yanma haberlerini alıyoruz. Bunun önüne geçilmesi sektör adına mutluluk verici.

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Şirket tarafından verilen bilgilere göre ise V4 cihazları artık daha uzun ve çeşitli kablolara sahip olacak. Bu kablolar ile otomobiliniz Tesla olmasa da ücreti karşılığında siz de supercharge imkanından faydalanabileceksiniz.

Markanın Supercharge cihazlarının Tesla dışındaki diğer markalarla da uyumlu olması hem şirkete mali kazanç sağlıyor hem de elektrikli otomobil kullanımını yaygınlaştırıyor. Bu her iki taraf içinde bir kazan-kazan ilişkisi.

2023 Yatırımcı Günü etkinliğinde marka yeni Tesla otomobillerin nasıl olacağını duyurdu. Bunların yanında V4 Supercharge ünitelerinden de bahseden Tesla yeterli görsel paylaşmadı. Ancak bu sabah bir kullanıcı yeni ünitelerin kurulum görsellerini paylaştı. ve böylece yeni V4 Superchage ünitelerini tüm dünya görmüş oldu.

Şu ana kadar Avrupa'dan herhangi bir V4 Supercharger görüntüsü gelmediği için Hollanda Harderwijk istasyonunun üniteye sahip ilk istasyon olduğunu söyleyebiliriz. V3 ünitelerde 250 kW güç çıkışı bulunuyor. Ancak V4 ünitelerinde 250 kW'tan daha yüksek bir çıkış olup olmayacağı bilinmiyor. Buna nazaran sızan haberler ünitelerin 500 kW güce sahip olduğunu işaret ediyor. Ancak konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmedi.

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