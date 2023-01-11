İlk OLED MacBook için tarih verildi!

OLED MacBook ne zaman çıkış yapacak? İki büyük analist, Apple'ın 2024'ü hedef gösterdiğini ifade etti. İşte detaylar.

Apple, OLED ekrana sahip ilk MacBook modeli için çalışmalarını hızlandırdı. İki büyük analist, ilk OLED MacBook'un ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda farklı görüşlere sahip. Ekran analisti Ross Young, 2024'ün başında çıkış yapacağını, Apple analisti Ming-Chi Kuo ise 2024'ün sonunda çıkabileceğini söyledi.

OLED ekranlı MacBook modeli 2024'te geliyor

Apple, MacBook modellerinde uzun süre boyunca IPS LCD panel kullandı. Ardından IPS LCD'nin daha gelişmiş hali olan miniLED'e geçiş yaptı. OLED teknolojisi ise iPhone X ile akıllı telefonlara gelmeden önce, Apple Watch'ta kullanıldı. Ancak iPad'lerde veya MacBook'larda henüz tercih edilmiş değil.

2023-2026 zaman diliminde Apple'ın tamamen OLED ekranlara geçiş yapması bekleniyor. Ross Young daha önce 2024'te 13 inçlik OLED MacBook'un çıkmasının beklendiğini belirtmişti. Ancak Kuo'nun tweetleri, çıkış tarihinin kesin olmadığını ortaya koydu.

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Geçmişte Apple ürünleri hakkında doğru tespitler yapan Ross Young, OLED ekranlı yeni 13 inç MacBook Air, 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro modellerini 2024 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Üç cihazın da daha fazla parlaklık ve daha düşük güç tüketimi için iki kırmızı, yeşil ve mavi emisyon katmanına sahip "çift yığınlı" OLED ekranlara sahip olacağını bildirdi.

Apple'ın OLED ekranlı dizüstü bilgisayarın ötesinde, pazarı yönlendirmek istediği söyleniyor. Kuo MacBook'larda OLED'e geçişin, teknolojinin miniLED'e göre daha ince ve hafif olmasından dolayı farklı tasarımlara izin vereceğini dile getirdi.

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