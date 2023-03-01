İlk OLED ekranlı iPad Pro için can sıkan detay!

The Elec'in son raporuna göre önümüzdeki sene tanıtılması beklenen 11.1 inç ve 13 inç iPad Pro modelleri beklenenden daha pahalı olacak.

Tablet sektöründe önemli bir pazar payını elinde bulunduran Apple cephesinde ilk OLED ekranlı iPad modelleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlar, 2024 yılının ilk çeyreğinde 11.1 inç ve 13 inç OLED ekranlı iPad Pro modellerinin tanıtılacağı yönünde. Öte yandan son ortaya çıkan yeni bir detay yaklaşan tabletlerle ilgili beklentileri bir nebze olsun düşürüyor. Zira iddialara göre OLED iPad'ler fiyat konusunda çok da ulaşılabilir olmayacak.

OLED ekranlı iPad modelleri beklenenden daha pahalı olacak

Şu sıralar 11 inç ve 12.9 inç iPad modelleriyle sektörde boy gösteren Apple, 2024 yılından itibaren hem ekran boyutunu hem de ekran teknolojisini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu noktada 11.1 inç ve 13 inç OLED iPad Pro modelleri karşımıza çıkacak. Ancak sektörde sızıntılarıyla bilinen The Elec'in son raporuna göre bu tabletler çok da ucuza gelmeyecek.

Apple'ın OLED ekranlı iPad modelleri için LG ve Samsung gibi devlerle görüşmeye başladı. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen modellerin panellerinde muhtemelen bu firmaların imzası olacak. Rapora göre bu iş birliği Apple'a pahalıya patlayacak ve bu maliyetlerin bir kısmı maalesef son tüketiciye de yansıyacak.

LG ve Samsung, iPad için bir araya geliyor!

Apple'ın iPad modellerinde kullanacağı OLED teknolojisi, standart OLED'lere göre daha gelişmiş işlevlere sahip olacak. Bu modellerin ekranları iki emisyon katmanından oluşacak ve bu sayede ekran parlaklığı iki kata ve ekran ömrüyse dört kata kadar artacak. Bunun dışında raporda standart 10 inçlik OLED panellerin maliyetinin 100 ila 150 dolar arasında olduğu, Apple'ın 11.1 inç ve 13 inçlik iPad'lerde kullanmak istediği ekranların maliyetinin ise sırasıyla 270 ila 350 dolar seviyelerinde olacağının altı çiziliyor.

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