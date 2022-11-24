İlk engelli astronot göreve hazırlanıyor!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzay uçuşlarını daha ulaşılabilir hale getirme adına yeni bir astronot sınıfı hazırlıyor. Parastronot olarak adlandırılan sınıfın ilk üyesi d belli olmuş durumda. 41 yaşındaki İngiliz paralimpik atlet John McFall'ın 17 astronot adayı arasından seçilerek ilk engelli astronot olmayı başardı.

Eski paralimpik atlet ilk engelli astronot oluyor

ESA, son 13 yıl içindeki ilk yeni astronot grubunu oluşturuyor. Yeni grupta beş kariyer astronotu, 11 yedek astronot ve fiziksel engelli bir astronot yer alacak. Yeni astronotlar, 2023 baharında ESA'nın Avrupa Astronot Merkezinde 12 aylık bir temel eğitim programına tabi tutulacak.

ESA yeni astronot grubu ile birlikte yeni hedefler yönelik çalışmaların hız kazanacağını belirtiyor. Yeni astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonunda alçak Dünya yörüngesinde görev yapmanın yanı sıra Ay'a ve ötesine uzanan keşiflerde de görev yapacak.

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İlk engelli astronot konumunda bulunan John McFall, uzaydaki yaşam için önemli bir adıma imza atıyor. 19 yaşındayken bir motosiklet kazasının ardından bacağını kaybdn McFall, daha sonra profesyonel bir atletizm sporcusu oldu. Başarılı sporuc Birleşik Krallık adına Pekin'deki 2008 Paralimpik Oyunları'nda yarıştı.

Astronot adayı, ESA'nın fiziksel engelli insanları uzay gemisinde nasıl barındıracağını daha iyi anlamasına yardımcı olacak ve sonunda kendisi uzaya seyahat edebilecek. Astronot adayı, ESA'nın fiziksel engelli insanları uzay gemisinde nasıl barındıracağını daha iyi anlamasına yardımcı olacak. McFall eğitim sonunda kendisi de uzaya çıkabilecek.

ESA, Şubat 2021'de yeni bir astronot sınıfı için benzeri görülmemiş bir çağrı yaparak fiziksel engelli kişileri başvurmaya teşvik etmişti. Bu girişim ile uzayda yaşam için farklı ihtiyaçları göz önünd bulundurarak geleceğe hazırlık yapıyor.

John McFall, bacağını kaybetmesine rağmen spora devam ederek büyük bir kararlılık göstermesinin ardından şimdi ise ilk engelli astronot olmaya aday. Peki siz ESA'nın yeni parastronot girişimi hakkında neeler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.