İklim değişikliği uzay çöplerini de olumsuz etkiliyor!

Yapılan bir araştırmaya göre, iklim değişikliği muhtemelen uzay çöpleri sorununu daha kötü hale getirecek.

ilk yapay uydu olan Sputnik'ten bugüne yaklaşık 5 bin uydu uzaya fırlatıldı. Uyduların bir kısmı ise görevini tamamladıktan sonra üst atmosferde serbest bir şekilde dolaşarak adeta bir uzay çöplüğü yaratıyor. Uzay çöpleri, çarpışma riski nedeniyle hızla büyüyen bir sorun haline gelmiş durumda. Bu sorun ilerleyen dönemde daha da büyüyebilir.

Uzay çöpleri daha kötü sonuçlara neden olabilir

Bir araştırmaya göre, iklim değişikliği muhtemelen uzay çöpü sorununu daha kötü hale getirecek. Hava yoğunluğundaki değişimlerin üst atmosferdeki kalabalığı artırabileceği belirtilirken, bu durumun uydu çarpışmalarını daha olası hale getireceği düşünülüyor.

Yapılan son araştırmaya göre üst atmosfer yoğunluğunu kaybediyor. Gelecekte ise üst atmosferin yoğunluğunu kaybetme hızının iki kat artacağı ifade ediliyor. Üst atmosfer yoğunluğundaki uzun vadeli bir düşüş ise burada yer alan uyduların çok daha büyük tehliklere yol açmasına neden olabilir.

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İnsanoğlu, sera gazlarını alt atmosfere pompalayarak gezegenin sıcaklığını gittikçe artırırken orta ve üst tabakayı ise daha soğuk hale sokuyor. Bunun birçok nedeni olduğu gibi CO2 ise sera etkisi yaratmada başı çekiyor. Karbondioksit molekülleri ısıyı kolayca emebiliyor. Alt atmosferde bu durum daha fazla molekülün birbirine çarpması ve daha fazla ısının Dünya'ya geri yansıması anlamına geliyor.

Diğer yandan çok daha seyrek karbondioksit molekülüne ev sahipliği yapan orta ve dış atmosferde ise bu durumun tam tersi yaşanmakta. Üst atmosfer ısısını kaybettikçe ise yoğunluğu da düşmeye devam ediyor. Daha düşük hava yoğunluğu ise yörüngedeki uzay araçlarının çok daha serbest dolaşması anlamına geliyor.

Normalde uydular zaman içerisinde Dünya'ya düşerek uzay çöplüğünden ayrılıyorlar ancak hava yoğunluğunun azalması ile uzay araçları çok daha uzun sürede atmosferde kalabilecekler. Uzayda biriken uydu ve uydu kalıntıları hali hazırda bazı sorunlara neden olmuş durumda. Ancak ilerleyen dönemde bu sorunun daha da büyümesinden korkuluyor.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre, şu anda, alt Dünya yörüngesinde dolaşan 30 binden fazla enkaz yer alıyor. Bu parçaların 23 bininin beyzbol topundan büyük olduğu belirtilirken, toplam parçacık sayısının ise yaklaşık 100 milyon olduğu tahmin ediliyor. Her çarpışma ile birlikte bu sayı da artıyor.

İklim değişikliği ile birlikte artacak kazaların ardından bu sayının giderek artmasından korkuluyor. Uzay çöplerinin sayısının artması ilerleyen dönemde çok daha büyük sorunlara neden olabilir. Peki siz uzay çöpleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.