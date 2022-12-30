İki yeni iPad Pro geliyor! Çıkış tarihi sızdı

Apple'ın iPad için planları ortaya çıktı. Sektörün tanınmış analistlerinden birine göre Apple, 2024'ün ilk çeyreğinde 11.1 inç ve 13 inç OLED iPad Pro modellerini piyasaya sürecek. Ekran boyutunun büyümesi, tasarımın değişmesine yol açacak. İşte Apple'ın iki yeni OLED iPad Pro planı.

11.1 inç ve 13 inç OLED iPad Pro 2024'te çıkabilir

Apple şu anda 12,9 inç mini LED iPad Pro ve 11 inç LCD iPad Pro sunuyor. 2024'te OLED panel ve ekran boyutunda yaşanacak güncelleme ise iki iPad Pro modeli arasındaki ekran açığını kapatabilir.

Teknoloji devi geçtiğimiz aylarda 11 ve 12,9 inç iPad Pro modellerini M2 yonga setiyle yeniledi, bu nedenle donanım tarafında başka bir güncelleme görmemiz zaman alabilir. OLED'e geçişten önce ara değişiklik olup olmayacağı da belirsiz, ancak Apple'ın 11 inç mini LED iPad Pro geliştirmediği biliniyor.

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Teknoloji devi, mini LED ekranlı 11 inç iPad Pro yerine doğrudan OLED'e geçmeyi tercih ediyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar Apple'ın, iPad ve MacBook gibi cihazları için OLED paneller geliştirdiğini ve 2024'te duyuracağını ortaya koydu.

Ekran analisti Ross Young, Apple'ın 14.1 inçlik bir iPad Pro çıkaracağını belirtmişti, ancak bu cihazın artık çalışmalarda olmadığını belirterek iddiayı geri çekti. Bir başka kaynak ise Apple'ın 16 inçlik bir iPad tasarladığını ortaya koymuştu.

Buna ek olarak Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, yeni bir iPad mini üzerinde çalışıyor. iPad mini'nin 2023'ün sonlarında veya 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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