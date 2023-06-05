ikas ve I·stinye Garage Incubation Hub, ön kuluçka programı başvurularını açtı

Teknoloji, pazarlama, finans ve yönetim alanlarında birikimlerin paylaşılacağı ikas ve I·stinye Garage Incubation Hub tarafından organize edilen 6 aylık ön kuluçka programının başvuruları açıldı. Programla birlikte girişimcilere eğitimin yanı sıra mentorluk desteği de verilecek.

Teknoloji, pazarlama, finans ve yönetim alanlarında birikimlerin paylaşılacağı ikas ve I·stinye Garage Incubation Hub tarafından organize edilen 6 aylık ön kuluçka programının başvuruları açıldı.

E-ticaret platformu ikas ve I·stinye Garage Incubation Hub, geniş girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere erken aşamadaki şirketleşmemiş¸ girişimler için yeni bir iş birliğine imza attı. İnovasyon, teknoloji, pazarlama ve finans yönetimi alanlarındaki iş fikirlerini güçlendirerek şirketleşmek isteyen girişimciler için ön kuluçka programı tasarlandı. Başvuruları henüz başlayan ve 6 ay sürecek programla birlikte girişimcilere eğitimin yanı sıra mentorluk desteği de verilecek. Programı başarıyla tamamlayan ilk üç girişim, ön programın devamı niteliğindeki Kuluçka Programı'na katılacak. Bu sayede iş fikirlerini geliştirirken, sürpriz ödüllerin de sahibi olacak.

KATILIMCILAR EĞİTİM PROGRAMININ ARDINDAN MENTORLUK ALABİLECEK

İş dünyasının dinamiklerinin yeniden dizayn edilmeye açık olmasının girişimciler için avantaj yarattığını ve teknolojik gelişmeleri fırsata dönüştürebileceğini belirten ikas İş Geliştirme Müdürü Umut Akgül, konuya dair, "I·stinye Garage Incubation Hub iş birliğiyle başlattığımız programa katılan girişimcileri kapsamlı bir müfredat bekliyor. Girişimciliğin yalın startup, tasarım odaklı düşünme, sürdürülebilir büyüme gibi esaslarına odaklanan uçtan uca eğitimler alacaklar. İs¸ fikirlerini hayata geçirirken, sektörel bilgi ve deneyim edinme şansı da yakalayacak" açıklamasını yaptı.

İŞ DÜNYASINA YENİ AKTÖRLER KAZANDIRACAKLAR

Girişimcilerin programın ardından elde edecekleri kazanımlara dikkat çeken İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Müdürü Talha Uzun ise "Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte girişimcilere ihtiyaçlarına özel olarak mentorluk programı sunacağız. Farklı sektörlerdeki uzmanların deneyim ve bilgilerini aktarmasına aracılık edeceğiz. Girişimcilerin bu süreçte karşılaşabilecekleri çıktıları öngörmelerine; is¸letme, pazarlama, finans yönetimi, pazarlama stratejileri, is¸ planı hazırlama gibi konularda donanımlı hale gelmelerini sağlayacağız. Girişimcilere altyapı desteği sunan bir şirket olarak, ikas ile iş birliği yaparak iş dünyasına yeni aktörler kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.