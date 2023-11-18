IIIF150 B2 Pro: 10.000 mAh Bataryalı Yeni Akıllı Telefon Tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında Apple, Xiaomi, Huawei ve Vivo dışında faaliyet gösteren küçük markalar, bazen özellikleri ile ilgi çeken modeller piyasaya sürebiliyor. Bunun son örneği ise IIIF150 şirketinden geldi. Marka, 10 bin mAh bataryası ile dikkat çeken B2 Pro modelini tanıttı. İşte IIIF150 B2 Pro teknik özellikleri ve fiyatı...

Akıllı telefon pazarında Apple, Xiaomi, Huawei ve Vivo dışında faaliyet gösteren küçük markalar, bazen özellikleri ile ilgi çeken modeller piyasaya sürebiliyor. Bunun son örneği ise IIIF150 şirketinden geldi. Marka, 10 bin mAh bataryası ile dikkat çeken B2 Pro modelini tanıttı. İşte IIIF150 B2 Pro teknik özellikleri ve fiyatı…

IIIF150 B2 Pro özellikleri ve fiyatı

IIIF150 B2 Pro modeli, 6.8 inç boyutunda ve 2460 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 260 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen ve Mali-G57 MC2 GPU'ya yer veren Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Akabinde akıllı telefon LPDDR4X tipinde 12 GB'ı dahili + 12 GB'ı sanal olmak üzere 24 GB RAM'e sahip. Bununla beraber UFS 2.2 biçiminde 256 GB depolama ile geliyor.

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Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunun akıllı telefonun arka kasasında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kurulumda 108 Megapiksel ana kamera + 24 Megapiksel gece görüşü kamerasına ek olarak 2 tane yardımcı lens bulunuyor.

Android 13 işletim sisteminde çalışan IIIF150 B2 Pro modeli, 30W hızında şarj ile beslenen 10.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Güç düğmesine yerleştirilen parmak izi okuyucusuna da sahip olan akıllı telefonda 5G olmasa da 4G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, GPS bağlantı seçenekleri mevcut.

IIIF150 B2 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.8 inç – IPS LCD 2460 x 1080 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 260 nit parlaklık Corning Gorilla Glass 5İşlemci: MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2)Arka Kameralar: 108 Megapiksel ana kamera + 24 Megapiksel gece görüşü kamerası + yardımcı kamera + yardımcı kameraÖn Kamera: 32 MegapikselRAM: 24 GB (12 GB + 12 GB) – LPDDR4XDepolama: 256 GB – UFS 2.2Batarya: 10.000 mAhŞarj Hızı: 30Wİşletim Sistemi: Android 13Bağlantı: 4G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, GPSParmak İzi Okuyucusu: VarPort Yuvası: USB Type-C

IIIF150 B2 Pro modeli, ön siparişe özel olarak 145 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Önümüzdeki günlerde ise bu indirim biterek 299 dolar karşılığında satılmaya başlanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.