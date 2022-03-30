Iğdırlı öğrenci, kara yollarında kurallara uymayanları tespit eden sistem tasarladı

IĞDIR (AA) - Iğdırlı ortaokul öğrencisi Tahir Yazar, kara yollarında trafik kuralları ile emniyet şeridini ihlal eden sürücüleri tespit ederek uyaran ve bu durumu emniyete bildiren sistem geliştirdi.

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören ortaokul öğrencisi Tahir Yazar, tanık olduğu emniyet şeridi ihlallerinden etkilenmesi üzerine bu tür kural hatalarının önlenmesi amacıyla proje hazırladı.

Yazar, emniyet şeridini ihlal edip avantaj sağlamaya çalışarak trafikte adalet duygusunu sarsan ve tahammülsüzlüğe neden olan sürücülere karşı "Emniyet Şeridi İhlallerini Tespit Eden Sistem" isimli bir proje geliştirdi.

Emniyet şeridini ihlal eden sürücüleri yolda uyaran ve bu ihlalin nerede yaşandığı bilgisini aynı anda polis merkeziyle paylaşan sistemle, kara yolunun sol ve diğer şeritlerinde ilerleyen araçlara "Yolunuz açık olsun", emniyet şeridini ihlal eden araçlara ise "Emniyet şeridini ihlal etmeyiniz" uyarısı yapılıyor.

Projenin günlük hayatta kullanılması durumunda emniyet şeridi ihlalinden kaynaklanan kural ihlallerinin ve buna bağlı kazaların azalacağı öngörülüyor.

Tahir Yazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi emniyet şeridi ihlallerini önlemek için yaptığını söyledi.

Sistem, kural ihlali yapan aracın plakasını polise bildiriyor

Projede hata ve normal durum üzerine bilgilendirme yapıldığını aktaran Yazar, şunları kaydetti:

"Sistem, sürücüye emniyet şeridini ihlal etmiyorsa 'Yolunuz açık olsun' uyarısı yapıyor, polis merkezine ise herhangi bir ihlalin olmadığını söylüyor. Eğer araç emniyet şeridini ihlal ediyorsa sürücüye 'Emniyet şeridini ihlal ettiniz' uyarısı yapıyor ve polis merkezine ihlalin kaçıncı kilometrede ve hangi plakalı araç tarafından yapıldığı bilgisini veriyor."

Yazar, projedeki sensörleri belli bir mesafeyi alacak şekilde uyguladıklarını belirterek, "Sisteme gerçek hayatta gerçekleştirildiğinde daha geniş açılı sensörler koyacağız ve tüm yolları görecek. Şu an maket üzerinde Arduino kullandık, gerçek hayatta gerçekleştirildiğinde güneş enerjisi kullanacağız ve elektrik israfından kaçınacağız." diye konuştu.

Iğdır Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ali Kaya ise Yazar'ın emniyet şeridi ihlaline tanık olduğunu ve bundan etkilendiğini söyledi.

Öğrencisinin bu durumun çözülmesi üzerine proje geliştirmek istediğini anlatan Kaya, "Öğrencimiz, bunu nasıl projeye dökebiliriz şeklindeki fikirle bize geldi ve biz de kendisiyle araştırmalar yaptık. Buna yönelik çözüm bulmamız gerektiğini düşündük. Medyada da emniyet şeridi ihlalleriyle ilgili haberlerle sıkça karşılaşıyoruz. Ülkemizin önemli problemlerinden birisi emniyet şeridi ihlalleri. Biz de öğrencimizle bir proje yapmaya karar verdik ve bu şekilde bir çözüm yolu bulduk." ifadelerini kullandı.

Kaya, projenin Arduino tabanlı çalışan proje olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Arduino içerisine belli kodlar yazdık. Projemizin maketi üzerine 8 adet cisim algılayan sensör koyduk. Bunlar emniyet şeridine araç girdiği zaman ihlal durumunda aracı tespit ediyor ve bu sensörler hem yolcuya hem de polis merkezine anlık bilgi gönderiyor. Şu anda biz maket üzerinde temsili olmak üzere her sensörü bir kilometreyi temsil edecek şekilde yerleştirdik. Gerçek hayatta bunu uyarladığımız zaman yine belli mesafelerde her bir kilometreye sensör yerleştirmeyi düşünüyoruz ve bunlar geniş açılı sensörler olacak. Bunlar kara yollarında trafik kurallarını, emniyet şeridini ihlal eden araçları tespit edecek ve hem sürücülere hem de polis merkezine anlık geri bildirimde bulunabilecek."