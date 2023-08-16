iFLYTEK, yapay zeka destekli büyük dil modeli Spark Desk 2.0'ı piyasaya sürdü

Çin'in önde gelen yapay zeka ve akıllı konuşma şirketi iFLYTEK, Spark Desk 2.0 adlı yapay zeka destekli büyük dil modelinin yeni sürümünü piyasaya sürdü. Yeni modelde kodlama ve çok modlu yetenekler önemli ölçüde geliştirildi. Spark Desk 2.0, resimleri okuyup analiz edebiliyor, fotoğraf üretebiliyor ve tarihi şiirlere dayalı resimler ve kısa videolar oluşturabiliyor. Model, eğitim, ofis işleri, otomobil, finans ve sağlık sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.

HEFEİ, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yapay zeka ve akıllı konuşma şirketi iFLYTEK, Salı günü yapay zeka destekli büyük dil modelinin yeni sürümü Spark Desk 2.0'ı piyasaya sürdü.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen lansman töreninde konuşan iFLYTEK Yönetim Kurulu Başkanı Liu Qingfeng, yeni modelde hem kodlama hem de çok modlu yeteneklerin önemli ölçüde geliştirildiğini söyledi.

Liu, modelin kodlama yeteneklerinin kod oluşturma, tamamlama, hata düzeltme, açıklama ve birim testi oluşturma açılarından geliştirildiğini belirtti.

Çok modlu bir model olan Spark Desk 2.0, resimleri okuyup analiz edebiliyor, fotoğraf üretebiliyor ve tarihi şiirlere dayalı resimler ve kısa videolar oluşturabiliyor.

iFLYTEK Mayıs ayında, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler, birden fazla dilde anlama, mantıksal akıl yürütme, matematik ve kodlama gibi temel yeteneklere sahip Spark Desk'i piyasaya sürmüştü. Model; eğitim, ofis işleri, otomobil, finans ve sağlık sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.